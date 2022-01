Spustite tiste, ki jih prerastete

V času pospešene in nenehno dvigajoče se zavesti ljudi na zemlji se nam lahko zgodi, da večkrat prerastemo določene odnose, službe, partnerstva, prijateljstva … Svoje dodaja še pandemija in z nekaterimi lahko preprosto izgubimo dosedanjo močno povezanost. A tudi če povsem razumete, kaj se vam dogaja, in veste, da prazno mesto omogoča, da ga zasedejo ljudje, ki so bližje vašemu trenutnemu stanju zavesti, ste vseeno osamljeni, saj se čutite ločene od ljudi iz preteklosti, ujetih v nesmiselnih vzorcih.

Toda če ste prerasli nekatere odnose in pustili za sabo ljudi iz preteklosti, to še ne pomeni, da boste do konca življenja samotar. Samo najti morate svoje sorodne oz. tiste na svoji novi valovni dolžini. Hitreje bodo prišli v vaše življenje, če boste pristni, kajti le taki, kot ste v resnici, boste lahko pritegnili ljudi, ki so vam podobni. Vam samim mora biti jasno, kdo ste, in ravnati morate skladno s tem spoznanjem, da lahko pritegnete sorodno misleče duše. Zato ne nosite mask, da jih ne bodo tudi drugi.

Tistim, ki ste jih prerasli, se zahvalite za skupno pot. FOTO: Worawut Prasuwan/Getty Images

Hkrati bodite odgovorni in razumite vloge, ki so jih doslej zavzemali ljudje v vašem življenju, saj so vam pomagali rasti. Bodite hvaležni zanje. Ko prevzamemo polno odgovornost za svoje življenje, tako v preteklih kot sedanjih odnosih, šele lahko prikličemo nove ljudi. Vedeti morate, kaj si želite v prihodnosti, in se obdati s tistimi, ki podpirajo to vašo vizijo. Pogosto namreč natanko vemo, česa si ne želimo, s tem pa ustvarimo prav tisto, česar nočemo. Za začetek ovrednotite stare odnose, ki vam ne služijo več. To ne pomeni, da so slabi ali da je kaj narobe s tem, kako se ti ljudje odločijo živeti – samo ne podpirajo več tega, kar si želite biti vi. To pomeni, da morate postaviti meje, koga boste odslej spustili v svoj krog. Prepoznajte spodbudne odnose ter jih negujte. Lahko celo prerežete vezi, ki vas omejujejo; tiste, ki vas vežejo na preteklost, stare ideje o tem, kdo ste in kdo drugi mislijo, da ste. Dovolite si biti, kar želite, v tem trenutku, drugi pa naj vas podpirajo pri tem. Poglejte tudi, kaj zrcalite. Če želite pritegniti ustvarjalne ljudi, se vprašajte, če sami dovolj izražate svojo ustvarjalnost. Če želite, da vas spoštujejo, poglejte, kako se spoštujete sami. Če si želite imeti odgovorne prijatelje, razmislite, ali ste sami dovolj odgovorni.

V vsakdanjem življenju bodite pozorni na to, koga energijsko začutite in vas vleče k njemu. Če vam nekdo vedno znova prihaja v misli, obstaja dober razlog za to. Sledite znamenjem in se zavedajte, da vas intuicija vedno vodi v pravo smer.