Spustite neprijetna čustva

Začnite z zavedanjem svojega telesa. Vzemite si čas zase, namestite se na mirno mesto, da vam bo udobno. Zaprite oči, globoko dihajte in se potopite v svoj notranji svet. Zavedajte se svojega diha, spremljajte njegov zvok in ritem. Začutite svoje telo. Pomikajte se z mislimi po njem in odkrijte, kje se skriva napetost - zakrčena ramena, teža na hrbtu, krč v želodcu, stiskanje zob, občutek kamna v prsih in teže na srcu … Vso zbrano napetost lahko odkrijete, če umirjeno opazujete svoje telo. Poskušajte z vsakim dihom spustiti napetost iz njega ter sprostiti mišice. Včasih potrebujete več časa za to, drugič manj – a naj se vam ne mudi. Podarite si ta čas zase in se umirite.

Pomislite na situacijo, ki vas je vznemirila – ker denimo nečesa ne morete doseči ali ker dogodki povzročajo tesnobnost in bolečino. Katere občutke situacija sproža v vas? Ste pretreseni, nestrpni, jezni, žalostni ali prestrašeni? Kje v telesu najmočneje čutite te občutke? Morda potrebujete več časa, da odkrijete, kaj čutite. Lahko občutke nadzorujete? Ali vas oni? Zapišite si, kaj ste odkrili.

Čeprav se ni smiselno predolgo zadrževati v preteklosti, se tja odpravite, da najdete vzroke za svojo vznemirjenost. Katera izkušnja, doživljaj ali oseba so povzročili občutek nelagodja ali negativnosti? Pojdite nazaj v čas, ko je prišlo do tega. Dogodek na kratko zapišite. Nato poskusite občutek prepoznati kot izkušnjo, ki ima določeno vrsto energije. Vaše čustvo ima določen energijski naboj, ki je tisto, kar vas vznemirja – energija čustva. Nato poskusite ločiti čustvo in njegovo energijo od dogodka ali človeka. Morda ne bo lahko, a poskusite prepoznati, da so ljudje, stvari in dogodki samo spodbujevalci vaših čustev in njihove močne energije.

Znebite se vsega, kar vas omejuje. FOTO: Max-kegfire/Getty Images

Morda boste ob podoživljanju močnega občutka, o katerem razmišljate, ponovno čutili bolečino ali nelagodje. Toda ko enkrat prepoznate pretekli dogodek kot vir svojega trenutnega trpljenja, se vam ni treba več ukvarjati z dogodkom – namesto tega delajte z energijo, vezano na svoje čustvo. Lahko namreč izbirate, kaj boste naredili z njo. Prepoznali boste, da lahko sami izbirate, ali boste dopustili, da vas ti občutki potopijo, ohromijo, prizadenejo in bolijo, vas s svojo intenzivnostjo potegnejo globlje v vrtinec neprijetnega doživljanja, ali se boste odločili iziti iz tega razpoloženja, jih spustiti in se obrniti k nečemu pozitivnemu. Predstavljajte si, kako bi se počutili, če bi lahko spustili te občutke. Zamislite si, da je njihova energija napihnila velikanski balon. Sami se lahko odločite, da ga boste spustili – vizualizirajte, kako se dviga v zrak in izginja iz vašega vidnega polja.