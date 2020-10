Spustite, kar se želi posloviti

Naj vas jeseni redno spremljajo kratke meditacije, pri katerih se osredotočite na svoj dih. Poiščite miren kotiček, naj vam bo udobno, sprostite se in zaprite oči. Pozornost usmerite na zrak, ki potuje od vašega nosu v pljuča in nazaj.



Zavedajte se vsakega dela procesa, odmislite vse drugo okoli sebe in zgolj spremljajte pot svojega dihanja. Nato prevzemite nadzor in sprostite zakrčenost v telesu. Vzemite si trenutek, da prepoznate, kje v telesu čutite napetost. Pojdite v ta predel ali organ in ga napolnite s prijaznostjo in svetlobo.



Poleg tega se večkrat na dan ustavite in pustite, naj vas navdihuje prostor, vsak trenutek izkoristite za hitro duhovno vajo. Odmaknite se in preusmerite pozornost od otipljivih vidnih predmetov, ki vas obdajajo, k mirnemu prostoru praznine med enim in drugim predmetom.



Opazili boste, da vas to pomirja. Sicer pa bodite pri vsem čim bolj prilagodljivi. Predstavljajte si, da ste upogljivi kot bambus, gibljivi kot oblaki in pretočni kot voda. Še tako težke okoliščine vas ne morejo zlomiti, saj se upogibate, lebdite in tečete.