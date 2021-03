Marsikaj v življenju pride in gre, vse nenehno kroži, tudi denar, poleg tega nismo ničesar nikoli zgubili, ker nikoli nič ni bilo naše, to si samo domišljamo, pravijo duhovni učitelji o situacijah, v katerih se soočamo s finančno ali drugo izgubo. Na Zemlji namreč ničesar ne posedujemo, tu smo samo na obisku, tudi s seboj ne bomo ničesar odnesli. Duša je nekakšen turistični vodnik, telo pa le sredstvo, da se duša lahko premika in doživlja najrazličnejše izkušnje. In če bi ves čas potovali skladno s tem, kamor nas želi peljati življenje oziroma vodnik, se nam ne bi dogajalo nič groznega. Toda mi tega ne razumemo, vpletamo svojo svobodno voljo in zategnemo ročno zavoro ali rinemo v drugo smer. Presojamo, da nekaj ni v redu, in trpimo, namesto da bi se zavedali, da so vse le izkušnje, ki jih pridobivamo.



Ne sprejemamo življenja, kot smo si ga pred rojstvom sami skonstruirali, da bi se osvobodili nečesa, za kar smo prepoznali, da smo v preteklih življenjih delal slabo sebi in drugemu. Na Zemljo smo prišli, da nekaj opustimo, toda ker jemljemo življenje, kot da je samo eno, ne vidimo povezanosti s preteklostjo in prihodnostjo, ne zanima nas, kaj bo. Svobodna volja pa je spuščanje nadzora. Ljudje, ki spustijo nadzor nad življenjem, nad tem, kako naj bi se odvijalo in kaj naj bi se jim dogajalo, ugotovijo, da so si v resnici namenili lepo življenje, da pa je svobodna volja v tem, ali bodo živeli v glavi ali srcu. V prvem primeru si bodo ustvarjali težave, nemir, kaos, v srcu pa so mir, radost, in tišina.

