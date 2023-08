Sprostite zastalo energijo

Ne samo Venera, retrograden bo kmalu tudi Merkur, ki se obrne v gibanje navidezno nazaj 23. avgusta. Pomen obeh retrogradnih planetov je, da uredimo odprte zadeve na področjih, ki jih predstavljata – Venera ljubezen in denar, Merkur pa komunikacijo, promet, potovanja …

Kako pomembno je, da redno zaključujemo stvari, ki smo se jih lotili, opozarjajo tudi duhovni učitelji. James Redfield, avtor znane duhovne serije o celestinskih spoznanjih, tako opozarja na situacije in odnose, ki nam vzbujajo tesnobo in občutek nerešenosti. »Če nekomu dolgujemo pojasnilo, opravičilo ali telefonski klic, nam občutek obveznosti črpa majhne količine energije, dokler zadeve ne rešimo. Podoben občutek spremlja odločitve, ki niso pravilne. Potiskanje občutkov na stran ali prelaganje težav, namesto da bi jih rešili, le stopnjuje pritisk energijskega odtekanja. Zato polno ozavestite okoliščine. Prosite za pomoč vesolje, da jih boste razrešili, in sledite intuiciji,« pravi. Poskusite torej zaključiti vse, s čimer ste odlašali. Vrnite sposojene reči, pojdite na obisk, pokličite nekoga, pospravite stanovanje, naredite red v svojem življenju.