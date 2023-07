Spreminjanje karmičnih situacij

Pri zakonu privlačnosti se je treba zavedati, da želje izhajajo z iste ravni kot blokade. Če smo usmerjeni v željo, nam hkrati blokada onemogoča njeno izpolnitev. Zato se ne smemo vezati na želje in rezultate, ampak izid prepustiti univerzalni zavesti, pravijo duhovni učitelji. Zakon privlačnosti deluje podobno kot telo, ki mu da celica informacijo, da nekaj potrebuje, potem pa telo samo poskrbi zanjo. Seveda če ugotovi, da je to v tistem trenutku najbolje za našo rast, če ne, bo prišlo v naše življenje kaj drugega, včasih tudi boljšega.

Če želimo spremeniti ponavljajoče se situacije, včasih ni dovolj, da jih samo ozavestimo. Pogosto jih lahko spremljajo karmično spodbujeni občutki do nekoga, ki nam je nekoč nekaj naredil. A treba je biti previden z odpuščanjem, ki je zadnje čase tako priljubljeno. Lahko človeku oprostimo, da bosta imela mir, se v to prisilimo, potlačimo čustva, nato pa se čudimo, ko nas začne boleti želodec. Zato moramo najprej sprejeti vse, kar se dogaja, nato pa delati s čustvi.

Ni dovolj, da se z umom odločimo za odpuščanje, predelati je treba čustveno plat. In ko to naredimo, začne tudi telo delovati drugače, okoliščine se spremenijo, saj smo kot magnet, ki smo ga razmagnetili, da ne more več pritegniti istega kot prej. Šele takrat lahko pričakujemo tudi, da bomo pritegnili drugačne izkušnje in se nehali vrteti v začaranem krogu.