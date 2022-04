Spremenite težke sanje

Izberite sanje, ki si jih ne znate pojasniti, ki so vas pretresle, ali nočno moro. Preglejte njihov začetek, sredino in konec, hkrati pa si zapomnite svoje občutke ob njih, si poskusite pojasniti sanjske simbole in jih primerjati z dogodki v svojem življenju, pravi ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce, ki je sodelovala tudi pri knjigi Celestinska prerokba Jamesa Redfielda.

Na točki, ko ste v sanjah obupani ali prestrašeni, uvedite v zgodbo nov lik. Naj si vaša domišljija izmisli nekoga, s čigar pomočjo oz. posredovanjem mirno nadaljujete sanje, da vas ne bodo več vznemirjale. Lahko je to človek, duhovno ali mitološko bitje, žival, bog, angel, kdor koli, ki vas lahko v težkem prizoru reši in zaščiti. Nato razmislite, kaj se potem zgodi v sanjski zgodbi. Kako se zgodba razplete po novem scenariju? Ste zdaj pomirjeni? Kako se počutite zdaj? Ali potrebujete in si želite še kaj? Bi spremenili še kateri sanjski element? Razmislite, kako nov lik predstavlja nov del vas, ki želi priti na dan. Katere nove lekcije vas želi naučiti vaša duša?

Zavedajte se, da lahko, tako kot ste storili v sanjah, tudi v življenju spremenite vse, kar vas plaši ali vam vzbuja negativna čustva.