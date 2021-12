Spremenite svoje slabosti v moči

Če ste po ascendentu oven, vam vlada bojevniški Mars. Energični ste, samozavestni, odločni. Drzno in zagnano se lotevate ciljev ter jih pogosto dosežete. Ko se vam izmaknejo, vas pograbi togota, pri tem pa se ne zavedate, da ste bili preveč vihravi in nepremišljeni. Zanesete se lahko na to, da vas bo vaš ogenj vedno gnal naprej, a naučiti se morate potrpežljivosti, sodelovanja, sočutja in diplomacije ter nadomestiti spontanost s premišljenostjo. Ascendentu v biku vlada Venera. Rad ima rutino, potrpežljiv je, zanesljiv, stvaren, praktičen in ne mara sprememb, a tudi čuten in nagnjen k užitkom ...