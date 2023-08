Spremenite svoje misli

Kognitivna vedenjska terapija išče načine, kako ovreči negativne samodejne misli in bolj zdravo razmišljati. En način je, da si zastavljamo vprašanja, s katerimi preverimo svojo miselno naravnanost, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Paziti moramo tudi na jezik, da možganom ne pošiljamo sporočil, ki povzročajo stres, poudarja. Kako torej odgovorimo, ko nas nekdo vpraša, kako smo? Marsikdo odvrne, da »ni slabo« ali da »se nič ne pritožuje«. Navadite se povedati kaj pozitivnega, na primer, »zelo dobro, hvala«.

Pri tuhtanju o sebi se pogosto znajdemo v negativni spirali, recimo: »Nihče me ne mara. Grozno sem videti.« Takoj se vprašajmo, ali je to res. Se lahko odzovete pozitivneje? Izogibajmo se napol šaljivim, zajedljivim pripombam in pretirani negativnosti. Če rečemo, da so naši ljubezenski odnosi katastrofa ali se pritožujemo nad stresom, ustvarimo negativno miselnost in začnemo verjeti povedanemu. Ne pustimo, da nam take misli preidejo v navado, poziva.