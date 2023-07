Spremenite svoj finančni zapis

Ameriški finančnomotivacijski guru T. Harv Eker na podlagi lastne izkušnje pravi, da lahko iz nič v mesecu dni ustvarimo popolno finančno svobodo. Sam se je kljub nenehnemu trudu in študiranju vse razpoložljive literature o tem, kako uspeti in obogateti, vedno znova znašel na dnu. Na neki točki se je bil celo prisiljen preseliti nazaj k staršem, kjer mu je očetov bogati prijatelj dal ključen nasvet, naj se nauči razmišljati in delovati kot bogati ljudje, ne revni. Delavnice je zasnoval po svojih izkušnjah, saj je v dveh letih in pol postal milijonar.

Ne glede na svojo finančno zgodovino, družinsko ozadje in trenutno stanje lahko dosežete, kar si želite, pravi Eker, ki je znan po trditvi, da lahko vsakemu v petih minutah napove finančno prihodnost glede na njegov osebni notranji zapis o denarju. Za njegovo teorijo se skriva danes že precej široko uveljavljeno spoznanje, da je fizični svet le odsev duševnega, čustvenega in duhovnega, kar pomeni, da moramo za spremembo rezultata spremeniti osnovo. »Ne moremo odstraniti napake na ravni 'odseva' v fizičnem svetu, odpravimo jo lahko le v izvirnem programu,« pravi. »Denar je rezultat, zdravje je rezultat, bolezen je rezultat, vaša teža je rezultat. Živimo v svetu vzroka in posledice.« To je hkrati razlog, da nam ne uspe niti na drugih področjih, povsod tam, kjer imamo podzavestne blokade, neustrezne vzorce in prepričanja.

Pomembno je, kako o denarju govorite in razmišljate

Vse, kar obstaja, je ustvarjeno iz energije, ki potuje v frekvencah in vibracijah. Vsaka vaša deklaracija, misel, prepričanje, vzorec, vedenje torej oddaja vibracijsko frekvenco, ki pošilja sporočilo ne le vesolju, ampak tudi vsaki celici vašega telesa. Zato je pomembno, kako o denarju govorite in razmišljate, saj se bo to izrazilo v vašem življenju.

Vsak od nas ima tudi notranji zapis o denarju in bogastvu, zasidran v podzavestnem umu, sestavljen iz informacij oziroma programov, ki smo jih naložili predvsem v otroštvu – v obliki verbalnega programiranja, posnemanja staršev in vzornikov ter posebnih dogodkov, otroških izkušenj, povezanih z denarjem. Kot pravi avtor: »Ko se mora podzavestni um odločiti med globoko zakoreninjenimi čustvi in logiko, bodo skoraj vedno zmagala čustva.« Torej ne glede na to, da v odraslem življenju presojate stvari z razumom, v osnovi vedno zmaga vaš podzavestni program, ki pritegne ujemajoče se dogodke.

Stanje lahko spremenimo z zavedanjem, razumevanjem, ločitvijo od programa ter reprogramiranjem, s čustveno pogojenimi tehnikami, ki trajno zamenjajo podzavestni program na celični ravni.