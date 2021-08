Spremenite obrambne vzorce

Četudi živimo duhovno ozaveščeno, nas bolj kot kdaj prej obdaja družba, razdeljena na dve skupini ljudi, ki sta vsaka na svojem bregu resnice in prepričanja. Današnja družba zanemarja naše notranje bitje ter nas spodbuja, da postanemo obsedeni z zunanjo predstavo tistega, kar mislimo, da smo.



Ko ne dosegamo meril, ki smo si jih zastavili kot odgovor na norme družbe, ki časti popolnost, nas prevzame nelagodje. A namesto da bi se obrnili navznoter in pozdravili svoje rane in travme, premagamo stisko tako, da opravljamo - kar je podobno kot droga, ki preusmeri našo pozornost. Sčasoma nam obsojanje drugih, da bi se sami počutili bolje, preraste v navado, ki se ji pogosto pridruži dojemanje sebe kot žrtve. Osvobodimo se lahko samo tako, da se začnemo zavedati svojega početja ter smo se pripravljeni posvetiti zdravljenju svoje bolečine, namesto da bi vztrajali pri obližu obiranja kot hitri rešitvi.



Če želite prekiniti začarani krog, si morate najprej priznati, da obsojate, in se hkrati ne obsojati za to, da to počnete. Sprejeti morate svoja negativna čustva, jih predihati in spustiti ter spremeniti pogled na ljudi, ki ste jih obsojali, ter ne projicirati starih izkušenj na sedanje okoliščine. Vadite, da vidite nekoga, kot bi ga videli prvič, saj ga s tem osvobodite napačnih prepričanj, ki vas ločujejo. Prav tako moramo biti pozorni na to, kdaj se v naše misli in besede prikrade ego.



Kadar koli usmerimo svetlobo na temo, namreč ego deluje z vso močjo. Vztrajen je, a lahko smo pripravljeni na njegove udarce. Ko delujemo s položaja sočutja, sprejemanja in odpuščanja, pa se nam samodejno dvigne vibracija in izhajamo iz ljubezni, ne več iz strahu in krivde.

