Nasvet znane gurujke: Spremenite notranji načrt

Penney Peirce, ameriška intuitivna gurujka, pojasnjuje, da je veliko lažje spreminjati stvari v fizični realnosti, če najprej delamo na svojem notranjem načrtu in vzorcih, povezanih s situacijo. Ko želite s silo in voljo spremeniti fizični izid situacije, namesto da bi začeli pri energijski osnovi, se bo zadeva v isti obliki še naprej materializirala ne glede na vaš trud. Notranji načrt, energijski odtis, namreč stoji za vsem v vašem življenju - vašo službo, hišo, projekti, vsem, kar ustvarjate … A vse lahko spreminjate. Če se želite preseliti ali zamenjati službo, tako najprej spremenite notranji načrt, povezan z njo, v svoji domišljiji in zunanji premik se bo v realnosti udejanjil hitreje in bolj gladko,« pojasnjuje. Če želite shujšati, storite enako – spremenite svoj notranji načrt in se začnite sprejemati kot bolj vitko, vitalno, zdravo in fizično aktivno bitje.

Pri postavljanju drugačnih vizij za prihodnost opazujte tudi, ali se morda za trenutnim stanjem skriva kakšen podzavestni vzorec. Če ste namreč prepričani, da boste vse življenje debeli ali da si ne zaslužite boljše službe, boste sabotirali sami sebe. Preden se stvari lahko spremenijo, morate odstraniti blokado, ki vam onemogoča napredek.