Spremenite negativno v pozitivno

Zakon privlačnosti pravi, da enako privlači enako. Nič se nam ne zgodi od zunaj, naključno ali samo od sebe. Pozitivno naravnani ljudje privlačijo pozitivno energijo in dogodke, negativni pa negativne. Težki dogodki, energijski vampirji, naporni sodelavci in ukazovalni šefi torej niso samo zunanje okoliščine, ampak odraz vašega notranjega stanja.



Negativna prepričanja ustvarjajo negativno resničnost. Če mislite, da bo šlo narobe, bo šlo. Če vas skrbi, kaj se bo zgodilo vašemu otroku, da ne boste dobili kredita in da vas bo mačeha poniževala na družinskem srečanju – boste dobili natanko to. Morda se pri tem sami sebi sploh ne boste zdeli negativni, ampak realistični – toda vaša podzavest je potihoma ves čas naravnana na negativna pričakovanja, ki privlačijo napačne ljudi, situacije in občutke.



Ali ste negativni, preverite tako, da se vprašate: Ali se ves čas pritožujete? Ali pogosto razpravljate o tem, kaj vse je narobe na svetu, verjamete teorijam zarote, vas skrbijo vojne, nemiri, nesposobne vlade, zlobne korporacije, neumni zakoni? Kako pogosto kritizirate druge? Ali vas pritegnejo negativne novice v medijih? Ali menite, da ne morete vplivati na večino stvari v življenju? Se počutite kot žrtev? Pogosto govorite o tem, kaj vam je kdo storil? Ali ste nezadovoljni in vedno čakate, da se bo zgodilo nekaj, kar vas bo osrečilo?



Če ste se našli v katerem od zgornjih primerov, gojite negativna prepričanja. Da bi si zvišali raven energije, morate zavzeti pozitivna stališča. Prepričanje, da se vam stvari dogajajo od zunaj, vas postavlja v vlogo žrtve, s tem pa se odpovedujete svoji moči. Namerno se nadzorujte in spremenite svoja prepričanja, če želite, da bi se vam dogajale pozitivne stvari.