Sprememba Zemljine frekvence

Kvantni raziskovalci pravijo, da že doživljamo kolektivne spremembe Zemljinega elektromagnetnega polja, kar bo vodilo v množičen premik zavesti človeštva. Nove frekvence bodo prinašale nove načine zdravljenja in hitreje vzpostavljale ravnovesje med telesom, umom in dušo.



Pravijo, da se bodo naša avrična polja sčasoma razširila in postala svetlejša, saj bodo zadrževala več visokofrekvenčnih kozmičnih energij iz višjih dimenzij in vesolja. S širjenjem energijskega polja pa se bo širila tudi človekova zavest. Ta proces je potreben, da se lahko zlijemo z vibracijami nove Zemlje in zvišamo pretekle nizke telesne frekvence. Pri tem doživljamo tudi čustvene spremembe – lahko smo razdražljivi, hitro menjavamo razpoloženje, lahko se nam zdi, da se ne moremo zbrati, smo dezorientirani ali se določenih stvari ne spomnimo.



V glavi morda čutimo pritisk, smo omotični, izčrpani, zvoni nam v ušesih. Vse to je znak, da se uravnavamo na nove visokofrekvenčne Zemljine kode in se nam pri tem spreminjata tudi telo in DNK, pravijo. Pripravljamo se na prehod v novo resničnost, aktivacija nevronskih povezav pa bo sprožila novo percepcijo, nove informacije in impulze, spodbujen bo polni potencial našega DNK.



V novi dimenziji, ki ji nekateri pravijo tudi zlata doba, ne bo več vojn, strahu in pohlepa, saj je vse to povezano z nizkimi frekvencami, ki jih bomo pustili za sabo. Prevladale bodo ljubezen, svetloba in povezanost. Zato odprite srce novim frekvencam in zaupajte procesu, ki se vam dogaja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: