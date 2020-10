Sprejmite spremembe

Spremembe so naporne za živce, a nas skoraj vedno vodijo na boljši kraj. Pri tem je ključno zaupanje, da se vse stvari zgodijo z razlogom, čeprav so na prvi pogled neprijetne. V težkih trenutkih pa je pomembno, da poslušamo svojo intuicijo. Strah nima smisla, saj se bo v vsakem primeru zgodilo natanko tisto, kar se mora. Zakaj bi se torej že vnaprej obremenjevali z negativnimi scenariji?



Guruji verjamejo, da stvarem ne smemo dajati prevelikega pomena in moramo biti le neprizadeti opazovalci dogajanja, če se želimo izogniti trpljenju. Namesto da vam vsaka stvar pride do živega, si lahko rečete »pa kaj« in »bo že«, da se opomnite, da bo vse minilo, tudi vaše težave. Včasih je dobro počakati, drugič pa moramo reagirati takoj, ko se nekaj zgodi. Umetnost je, da prepoznamo, kdaj kako ravnati. Če vaša intuicija ni dovolj močna, da bi vedeli, zadevo prespite, preden sprejmete dokončne odločitve. In ne tecite krogov, če nimajo smisla, saj s tem zgolj izgubljate energijo.



Naj vas ne bo strah povedati, da nekaj ni vaša zgodba ali drama. Če si nekdo ne pusti pomagati ali si nečesa dopovedati, se vprašajte, kako konkretno želi, da mu pomagate, namesto da vam njegovo tarnanje črpa energijo. In tudi v najtežjih časih se ne zaokrožujte navzdol, ampak navzgor, torej ne sklepajte kompromisov pri tistem, kar je za vas resnično pomembno.