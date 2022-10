Sprejmite se, vzljubite svoje telo in pridobite več energije

Nadvse pomembno je, da se imate radi in se sprejemate natanko takšne, kot ste. Vi ste namreč prva oseba, ki se mora ceniti in sprejemati, šele nato lahko to storijo tudi drugi. Šele ko boste sami vzljubili svoje telo z vsemi napakicami vred, bo vaša pozitivna energija zavela navzven.

Poiščite udoben položaj na tleh. Lahko se podprete z blazinami ali sedite po turško, da vam bo udobno. Napravite nekaj globokih vdihov, da se sprostite. Zaprite oči in si predstavljajte, da stojite pred čarobnim ogledalom, ki ima sposobnost, da vam pokaže vaš pravi jaz – ne le fizičnega odseva, ampak podobo vaše notranje resničnosti – kakšni ste, ko ste najbolj vi sami.

Pozorno preglejte odsev in ga proučite brez kritiziranja ali sklepanja sodb. Samo glejte in opazujte. Med opazovanjem odseva svojega notranjega jaza si v mislih nežno in mehko recite: »Sprejemam te. Resnično te sprejemam, kar si in kar lahko postaneš. Sprejemam vse glede tebe. Vem, da bom s sprejemanjem tebe okrepila sebe, za vse spremembe, ki sem se jih odločila napraviti.«

Afirmacijo večkrat ponovite, dokler je ne začutite in menite, da ste se pripravljeni popolnoma sprejeti – tudi tisto, kar vam morda ni všeč. Šele nato počasi odprite oči.