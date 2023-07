Sprejmite negativna čustva

Vsi čutimo jezo, tesnobo, strah, sram, stres, obžalovanje, razočaranje in druga negativna čustva. Pogosto jih poskušamo premagati z alkoholom in prenajedanjem. Z zavestno pozornostjo pa jih zlahka spremenimo v vir moči namesto obupa. Namesto da jih odrivate, jih doživite in se posvetite svoji ranjenosti - če se soočite z njimi, se osvobodite. Vse, proti čemur se borimo, se okrepi, čemur se upiramo, tisto vztraja, pravi duhovni učitelj Eckhart Tolle.

Obrnite se navznoter. Ko zaznate čustvo, se ustavite, vdihnite in se soočite z njim. Ne potlačite ga, ne ignorirajte, ne borite se z njim. Ostanite odprti in sprejemajoči. Prepoznajte čustvo. Zavedajte se, da obstaja. Lahko si celo rečete: »Vem, da me je strah.« Sprejmite, kar je. Ne zanikajte čustva, samo sprejmite ga. Recite si: »Sprejemam, da mi je zdajle nerodno.«

Zavedajte se minljivosti vseh čustev. Pojavijo se, vztrajajo in minejo. Vaša naloga je samo, da jim mirno dovolite, da izzvenijo, se jih zavedate, a ne poskušate vplivati nanje. Lahko si rečete: »To čustvo je minljivo, zdaj ga doživljam, kaj mi želi povedati? Kaj potrebujem?« Raziščite ga in se odzovite nanj. Z notranjo umirjenostjo lahko pogledate globoko v jedro čustva in odkrijete, kaj ga je spodbudilo. Morda nekaj zunanjega, morda nepomembnega, lahko je posledica neke stare prizadetosti. Odzovite se na pridobljen uvid. Morda občutka nato sploh ne boste več jemali resno.