Sprejemanje in spuščanje obsojanja

Če smo do nekoga sočutni, nas ne more prizadeti ali nam znižati vibracije. FOTO: Megaflopp/Getty Images

Ko boste energijsko pripravljeni obračunati s svojim obsojanjem, ne da bi se krivili zanj, najprej analizirajte svoje trenutno stanje. Lahko si napišete štiri stolpce z naslovi Kaj ali koga obsojam?, Kako se ob obsojanju počutim?, Zakaj se počutim upravičenega do obsojanja?, Kateri trenutek v mojem življenju je sprožil, da sem se počutil/-a upravičena/-ega do obsojanja? Ko sestavite seznam, ki ga lahko tudi nekaj dni dopolnjujete, o vsaki točki dodatno premislite in odgovorite na naslednja vprašanja: »Ali v vašem obnašanju tiči kakšen vzorec? Kako se počutite ob priznanju, da obsojate? Se obsojate zaradi obsojanja? Ali čutite olajšanje, ko pogledate na svoje obsojanje? Vam je neprijetno pogledati, kaj počnete?« Ko analizirate stanje, se zavestno naravnajte na energijo sprejemanja in spuščanja, tako da izrečete prošnjo: »Danes ne bom obsojal/-a ničesar, kar se pojavi.« S tem se zavežete, da boste zavedno povezali svoje misli z ljubeznijo in pustili, da vas vodijo vaši vodniki.Najbolj ljubeča stvar, ki jo lahko naredimo v odnosih, je, da človeka sprejmemo takega, kot je, ne da bi ga poskušali spremeniti. Ko počnemo slednje, pokažemo, da vemo, kaj je najboljše zanj, kar pa je velika iluzija. Vaša nepoklicana pomoč je način nadziranja in obsojanja, pravijo duhovni učitelji. Seveda ni lahko sprejeti nekoga, ko mislimo, da sprejema slabe odločitve. A tako kot mi imajo tudi drugi sistem vodenja, ki jim pomaga, da se usmerijo tja, kamor je najbolje zanje. Kadar sebi pripišemo odgovornost za srečo nekoga drugega, ga lahko prikrajšamo za priložnost, da bi dosegel dno. Namesto da jim želimo preprečiti padec, raje prosimo, naj bo njihova izkušnja čim bolj nežna, podprta z jasnim duhovnim vodstvom. Poleg tega sledite načelu pokojnega duhovnega avtorja dr.: »Zaznajte svetlobo v drugih in jih glejte, kot da je to vse, kar vidite.« Poskusite obliti s svetlobo vsakega človeka, ki ga vidite in vam vzbudi željo po obsojanju in ocenjevanju – ko gledate televizijo, na družabnih omrežjih, v trgovini, na pošti, v banki, na delovnem mestu in doma. Tudi ko naletite na policista, ki vam napiše kazen, prevarantskega nekdanjega partnerja, škodoželjno taščo, sadističnega šefa, nadležnega soseda, celo morilca iz poročil, si tiho ponavljajte: »V tebi vidim le svetlobo.« Sčasoma boste začeli opažati, da se celo hladni in zadržani ljudje lepše vedejo do vas, saj enako privlači enako. Nič, na kar pogledamo s sočutjem, sprejemanjem in svetlobo, nam namreč ne more škoditi, nam znižati vibracije ali nas prizadeti.