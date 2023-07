Spoznajte pomen Saturna

Tradicionalno ga imenujejo malefik, torej tisti, ki nosi slabo. V resnici nas uči prej s palico kot s korenčkom, prinaša, kar je našim čutom neprijetno, zato imamo do njega odklonilni odnos. Uči nas, da z odlašanjem ugodja, prenašanjem trpljenja, naporov, bremen, soočanjem z omejitvami, dobro razporeditvijo časa, disciplino in načrtovanjem lahko naredimo veliko. Zaradi reda, ki ga predstavlja, stvari tečejo urejeno, svet je varen in stabilen.

Pod njegovo simboliko spadajo stvari, povezane z mrazom, od ledu do snega, zmrzali. FOTO: Stockbym, Getty Images

Predstavlja stare ljudi, tudi vse naše prednike, vse, ki se ukvarjajo s stvarmi iz preteklosti – arheologi, zgodovinarji – ali s strukturo stvari – arhitekti.

V zdravstvu je povezan z ortopedi, zobozdravniki, pacienti, v znanosti s fiziki in matematiki. Predstavlja ljudi, ki se soočajo z omejitvami: invalide, gluhe, slepe, revne, grbavce … Povezujemo ga z nižjim družbenim razredom, predstavlja delavce, kmete, preproste ljudi. Po drugi strani je lahko povezan z avtoriteto, v politiki, gospodarstvu, z religiozno avtoriteto in menihi, nunami, asketi.

Simbolizira vse, ki ustvarjajo red, torej policiste, mestne redarje, varnostnike, ki razsojajo, kaj je prav in kaj ne, torej sodnike in modrece.

Pomaga nam

Pomaga nam načrtovati, izkoristiti čas optimalno, odložiti kratkotrajno ugodje za dolgoročni cilj, se truditi, vztrajati, koncentrirati, disciplinirati, trpeti, prenašati, vzdržati, delati, sprejemati nase odgovornost in bremena.

Če se ne odpremo njegovi energiji, se obrne proti nam s strahovi, dvomi, utrujenostjo, se spremeni v anksioznost ali depresijo. Dlje ko se ne učimo spopadati tudi z omejitvami, bremeni, težo, večja verjetnost je za to.

Z njim zorimo. Uči nas sprejemati vse plati življenja potrpežljivo, prenesti, ko stvari niso enostavne in prijetne, zato razvijemo trpežnost, delavnost, potrpežljivost, ki so temelji stabilnega človeka.

Z močnim Saturnom lahko postane človek čustveno hladen, trd in premalo razumevajoč do napak drugih, s šibkim večni otrok, ki se vsega boji in ni dovolj trden za soočanje z življenjem.

Pod njegovo simboliko spadajo stvari, povezane z mrazom, od ledu do snega, zmrzali, vse pod zemljo, od jarkov, jam, rudnikov, rude, od kamenja, spomenikov, kipov do kristala. Predstavlja bolečino, bolezen, rano, hiralnico, vse, povezano s smrtjo.

Bistvene koristi dobrega Saturna za duhovni razvoj so trpežnost, discipliniranost, moralnost, pripravljenost trdo delati za duhovni razvoj, nositi velika bremena za dobro drugih, da smo etični, moralni, pošteni. Slaba stran je včasih pretiravanje v trpljenju, občutki krivde, obsesivni rituali čiščenja, mučeništvo. Ker strogo sodi sebi, prestrogo sodi tudi drugim.

Saturn je karma, zavest večnega vračanja, struktura, struktura našega telesa, naš skelet, kosti, zobje in nohti, vranica in desno uho, povezan je s prehladi, kroničnimi boleznimi, s kamenjem v organih.