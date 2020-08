Sposobnost samozdravljenja

Psihologi pravijo, da ni treba, da se že kot začetnik vpisujete na tečaje in se lotevate zahtevnih duhovnih tehnik, če si želite najti globlji stik s sabo, se povezati s svojim telesom in sprožiti impulze samozdravljenja zdravstvenih tegob. Le poiščite miren kraj v stanovanju, kjer se lahko sprostite in pomirite. Razvijte svoj način sproščanja in ga redno izvajajte nekaj minut na dan: na primer z zaprtimi očmi globoko dihajte, poslušajte glasbo, meditirajte, izvajajte jogo … Uvedite manjše spremembe v prehrano. Premislite, kaj je vedno pomagalo, ko ste bili bolni kot otrok (kokošja juha, obkladki, eterična olja, inhalacija …).



Uvedite blagodejne navade v svoj vsakdan. Vprašajte se, v katerih razmerah dobro spite. Vključite jih v svoje življenje. Vas partner moti pri spanju? Ločite spalnici ali uporabite čepke za ušesa. Odprite pot pozitivnim scenarijem s fantaziranjem. Prepuščajte se sanjarjenju, sladkajte se s svojimi željami. Ostanite vedno sami oblikovalec svojega življenja. Če boste izgubili suverenost nad njim, jo boste težko pridobili nazaj. Moč samoodločanja namreč krepi imunski sistem. Za podporo vodite dnevnik sreče. Zapišite trenutke, ko ste bili srečni in zdravi. Ne le časovno, ampak tudi vzroke za tedanje stanje. Kakšno je bilo vreme, kaj se je zgodilo, kako ste se počutili? Vsaj en mesec pišite dnevnik in prepoznajte, kaj vse vas osrečuje.