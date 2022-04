Sporočila vesolja: naključja ne obstajajo

Vesolje deluje na osupljive načine, ko želi povezati ljudi, ki se morajo srečati, tudi sorodne duše in tiste, s katerimi ste se pred rojstvom dogovorili, da se boste z njimi povezali na Zemlji, da bi vam pomagali uresničiti poslanstvo ali bi vas naučili lekcije. Veliko ljudi se peha za popolnim domom, idealno službo in s silo išče svojo sorodno dušo.

Toda v ozadju kaotičnega vsakdanjega življenja deluje prava mašinerija vesolja, ki si na vso moč prizadeva, da bi vas popeljalo v pravo smer, in upravlja naključja, čeprav se tega večinoma ne zavedamo.

Z vidika vesoljnega načrta ni prav nič spontano in naključno, življenje je rezultat naših misli in namer, na katere se vesolje odziva, hkrati pa skrbi za to, da ne skrenemo s svoje poti. Če si prizadevate za uresničenje najglobljih hrepenenj, vedite, da vesolje že pozna vaše namene in dirigira okoliščinam v vašem življenju, da se odvijajo v želeni smeri.

Zato opravite svoj del naloge na poti do cilja najbolje, kar se da, preostalo pa prepustite univerzumu. Vse, kar je zunaj vašega nadzora, prepustite višji sili – in zgodile se bodo neverjetne stvari. Načrtujte, prilagodite se, pretehtajte vse, kar lahko, potem pa spustite. Ljudje, ki jih spoznate na poti, so zgolj liki v scenariju vaše zgodbe, vaša naloga pa je, da izboljšate scenarij, da bo film na koncu še boljši.

Nič ne more biti narobe, napake ne obstajajo. Vse je v vaših rokah, kajti vi sami vlečete niti, vesolje pa stoji za vami in vas podpira pri tem.