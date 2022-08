Spodbudite energijo zdravja: obesite slike s pozitivnimi motivi, ki so vam všeč

Tehnike feng šuj ne morejo nadomestiti obiska zdravnika, lahko pa vam pomagajo stabilizirati energijo doma, ki spodbuja dobro počutje in telesno ravnovesje, s tem pa izboljšuje zdravje. Najprej seveda očistite dom in se znebite vse šare, ki je ne potrebujete več, vsega, kar vam ni všeč, itd. Še posebno pozorni bodite na predmete, ki ste jih dobili od ljudi, ki jih ne marate ali vas na njih vežejo neprijetni spomini.

Enako velja za podedovane predmete ali lastnino pokojnih ljudi. Operite šipe in prebelite stene, če je treba. Nato v prezračen in počiščen dom postavite nove zdrave lončnice – zelo primerne so praproti, ki vsrkavajo negativno energijo. Na stene obesite slike s pozitivnimi motivi, ki so vam všeč in vas navdihujejo. Znebite se vseh tistih, ki vam v resnici niso všeč. Morda jih ne opazite več, a podzavestno še vedno vplivajo na vas. Če ste depresivni, se obdajte s svetlimi barvami ter veselo in živahno glasbo. Pomagajo tudi sladki in topli vonji eteričnih olj – po mandarini, vrtnici in evkaliptusu.

Če ste pod stresom in nenehno hitite, potrebujete doma mir. Uredite dom tako, da vam bo omogočal sprostitev, umik in udobje. Barve v njem naj bodo pastelne in pomirjajoče, glasba tiha in nežna, vonji naj temeljijo na notah sivke in sandalovine.