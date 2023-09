Spodbudite energijo: če se boste povezali s haro, boste pogumnejši

Osredotočite se na energijo hare, dva prsta pod popkom. To je energijsko središče, skozi katero prejemamo energijo in skozenj pridemo v življenja in odidemo iz njega ob smrti, kar pomeni, da je stičišče med telesom in dušo.

Preden zaspite/ko se zbudite, lezite na posteljo in položite obe roki dva prsta pod popek ter rahlo pritisnite. Globoko dihajte. Opazili boste, da se center premika v ritmu dihanja. Občutite energijo v hari, kot bi se krčili in bi bili samo še majhno središče močno osredotočene energije na tem mestu. Medtem zaspite, saj bo tako center aktiven čez noč, ne da bi se sploh zavedali, se boste povezovali z njim. Ko se zjutraj zbudite, ne odprite takoj oči. Ponovno položite roke na isto mesto, rahlo pritisnite, dihajte in začutite haro. Ponavljajte deset minut, preden vstanete.

Ponavljate vsak večer in vsako jutro. V treh mesecih se boste povezali s haro. Če je ta namreč v slabem stanju, sicer lahko pritegnemo stvari in ljudi v življenje, toda ne moremo ljubiti. Lahko opravljamo svoje dolžnosti, toda ne moremo biti ustvarjalni. Ne moremo živeti polnega življenja. Nasprotno pa bomo z aktivno haro bolj disciplinirani, manj se bomo bali življenja in smrti, tudi pogumnejši bomo …