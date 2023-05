Spodbudite delovanje pete čakre, povezana je z izražanjem resnice

Da spodbudite in uravnovesite delovanje pete, grlene čakre, ki je povezana z izražanjem svoje resnice, lahko vadite tiho meditacijo, pri čemer je ključno, da je redna, saj je to bistveno za razvoj petega stanja zavesti, pravi Adrian Kezele, raziskovalec zavesti in avtor več kot štiridesetih duhovnih knjig.

»Poskušajte biti nenavezani na rezultate svojega dela. Začnite, delujte, toda zaupajte, da bo izid najboljši, kot je mogoče, celo če ne bo takšen, kot ste si ga prvotno zamislili,« nadaljuje. Vse dejavnosti, ki razvijajo intelektualno znanje, so dobre za razvoj pete čakre, poudarja.

»Dobro je tudi filozofsko proučevanje različnih duhovnih sistemov, razumevanje njihovih podobnosti in razlik,« pravi. »Vadite odločanje na osnovi usklajevanja intuicije in razuma. Opazujte znake, ki kažejo navzočnost višje inteligence. Zaznajte pomen, modrost in red v vsem, kar se vam dogaja,« še dodaja.