Spektakel na nebu: poglejte mrk in krvavo superluno (VIDEO)

Danes smo priče spektakularnemu nebesnemu pojavu, krvavi superluni in popolnemu luninemu mrku . Neverjeten prizor bo najbolje viden v delih Azije, Avstraliji ter v ZDA in Južni Ameriki. To je prvi izmed dveh takšnih pojavov, ki ju bomo lahko občudovali v naslednjih dveh letih.Popolni lunin mrk običajno traja več ur, da bi ga lahko opazovali in v njem uživali, pa ne potrebujete nobene posebne opreme. A tokrat bo drugače. Trajal bo le približno 14 minut in 31 sekund, piše astronomy.com.Ker kot kaže, ne bomo v prvi vrsti in na pravem mestu, da bi občudovali ta čudiviti pojav, ga lahko spremljate v prenosu, ki poteka v živo.