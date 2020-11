Sovražnikom pošljite ljubezen

Če imate s kom težave, si nastavite uro na deset minut in si ga v tem času vizualizirajte popolnoma srečnega, zadovoljnega, preskrbljenega, da ima vse, kar si želi, doživi razodetje, prihaja k vam, da bi se pobotal, pri tem pa se počuti varnega. Ko boste izvedli to vajo, bo začela postopno ugašati vaša disresonanca s tem človekom, hkrati pa se bo končalo njegovo negativno ravnanje, povezano z vami, kajti nihče, ki je zares srečen, ne bi nikoli povzročil trpljenja nobenemu drugemu človeškemu bitju.



Vizualizacija je lahko močno orodje, ko bi se radi rešili trpljenja. Če to ni povezano z drugimi, se lahko soočite s svojo bolečino tako, da jo vizualizirate pred sabo. Če je na primer videti kot ogenj, se boste lahko osredotočili na to, kako jo spremenite – npr. polijete z vodo. Ko se bodo spremenili vaši občutki do nje in se ne boste več počutili nemočne, ampak olajšane, lahko odprete oči.



Druga možnost je, da objamete svojega notranjega otroka, se mu predstavite in zahvalite, da je bil pogumen. Vprašajte ga, ali vam želi kaj povedati, ter dodajte, da je njegovo delo opravljeno in gre lahko nazaj počivat, saj ste odrasli. Radi ga imate, a lahko zdaj sami poskrbite za svoje stvari.