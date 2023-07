Sovražijo poletje: katera astrološka znamenja komaj čakajo, da mine vroča sezona?

Poletje ni za vsakogar ideja preživljanja prostega časa in pitja osvežilnih pijač na soncu. Za nekatere je to najslabši čas v letu. Preverite, katera astrološka znamenja bi si želela, da bi zima trajala dlje.

Strelec

Najraje imajo zimo, kar ni presenetljivo, saj v zimskih mesecih zagotovo vlada omenjeni astrološki znak. Raje kot kape s šiltom nosijo volnene kape in se nadihajo svežega zimskega zraka. Idealen dan jim prinaša naprimer ocvrtke miške in kuhano vino, sneg ter različne zimske aktivnosti na prostem. Takrat popolnoma uživajo in se raje predajajo aktivnostim pri nižjih temperaturah.

Devica

Prav zaradi perfekcionizma device niso navdušene nad visokimi temperaturami, ker le te zmanjšujejo produktivnost. Poležavanje na plaži se jim zdi neuporabno in odveč, zato se pogosto skrivajo pred sončnimi žarki. Rade pridejo pravočasno, zato jim tista poletna ležernost in sproščenost nista ravno všeč.

Oven

Avtobusi brez klime in izjemno nizka temperatura zraka v trgovini jih do konca razjezijo. Prav tako ne marajo počasnosti in lenobe, vse to jih moti, zato je Oven eno od astroloških znamenj, ki tudi čaka na nekoliko hladnejše dni, ki bodo ljudi vrnili na delo.