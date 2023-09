Sorodne duše se lahko razidejo

Če je nekdo v našem življenju z namenom, običajno izpolnjuje neko našo potrebo. Pomaga nam čustveno, mentalno, duhovno in konkretno skozi težavne čase in nas vodi, zdravi, nas navdaja z upanjem. Zanimivo je, da nato nenadoma, najpogosteje ob za nas neprimernem času, ta človek naredi nekaj, da se odnos konča, ali preprosto odide. Razumeti moramo, da so bili naše potrebe in njegov namen izpolnjeni in je njegovo delo končano. Čas je, da ga spustimo.

Ko sorodne duše pridejo v naše življenje za določeno obdobje, moramo nekaj deliti z njimi. Lahko nas učijo nečesa novega, prinašajo modrost in spodbujajo našo ustvarjalnost. Ti mentorji nam odpirajo um za nove ideje in dimenzije, a kmalu odidejo.

Odnosi za vse življenje nas soočajo z dolgotrajnimi izzivi in lekcijami. Sem spadajo starši, zakonci, sorojenci in nekateri prijatelji. Prinašajo nam ljubezen, potrpljenje, odpuščanje, radodarnost, sočutje, da bi vzdrževali zdravo čustveno ravnovesje. Nekateri so z nami nežni, drugi naporni. Celo tisti, ki vas spravljajo ob pamet, vas lahko samo učijo odpuščanja.