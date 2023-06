Sorodne duše prepoznamo po občutku domačnosti

Regresoterapevti pravijo, da se rodimo, da pridobivamo nove izkušnje, poravnamo karmo in izpolnimo svoje poslanstvo. Ljudje, ki so se spomnili svojih preteklih življenj, pa pravijo tudi, da na svet vedno pridemo s sorodno skupino duš, ki nam pri tem pomaga.

Ste se že ob kom, ki ste ga pravkar spoznali, počutili, kot da ga že od nekje poznate? Za koga v življenju čutite, da je vaša sorodna duša – partnerja, starše, brate in sestre ali prijatelje? Ljudje, ki jih poznamo iz preteklih življenj in so prišli z nami v sedanje, so nastopali že v vseh mogočih vlogah, prepoznamo pa jih po občutku sorodnosti in domačnosti, ki nas spremlja ob stiku z njimi. To so tisti, ki jim lahko zaupate in vam vedno stojijo ob strani.

Veste, kdo so

V nasprotju z ljudmi, ki vam nastavljajo ogledala in izzive, da bi vas nečesa naučili, se s svojimi sorodnimi dušami razumete in odlično sodelujete. Ni treba, da se spomnite preteklega življenja, da veste, kdo so. Zanesite se na svoje občutke, ko pomislite nanje ali ste v njihovi družbi, saj se ne motijo. Pomislite tudi, kakšen je namen vašega srečanja oziroma vloga, ki jo imate v življenju drug drugega. To vam bo pomagalo tako izboljšati odnos kot spoznati več o svojem poslanstvu.