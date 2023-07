Soočimo se s svojimi strahovi

Pri veliko ljudeh prihaja v tem času na plan jeza, s katero presegajo strah, pravijo guruji. Toda ko si v strahu, si v svoji nemoči, ko si jezen, pa se počutiš močnega, a le, dokler se jeza ne razkadi, potem pa moraš biti ponovno jezen, da imaš občutek, da imaš vajeti v svojih rokah, čeprav jih v resnici nimaš. Toda v resnici nikoli nismo nemočne žrtve. Raje se vprašajmo, kaj počnemo ali ne počnemo in kaj lahko storimo, da bi bili zadovoljni s svojim življenjem. Ni nam treba čakati na nekega rešitelja, ampak vzemimo življenje v svoje roke, si povrnimo notranji mir in živimo bolj zavestno.

Dobro bi bilo, da pogledamo in raziščemo svoje strahove, saj je v tem času veliko pritiska na vzorce iz preteklosti. Vsako dejanje ima posledice, kar ustvarja karmo. To pomeni, da človek govori in deluje v širše družbeno in svoje dobro, a ne v smislu grabeža, ne tako, da je prepričan, da si več zasluži in je več vreden od drugih. Ko pošlje ta signal v vesolje, se mu bo prej ali slej vrnil v drugačni obliki, saj večvrednost ni v skladu z naravnimi zakoni, da delamo v skupno dobro. Ko pa je človek zadovoljen s svojim življenjem, bo širil to energijo med druge ljudi. Kar koli se dogaja z njimi, ne bo rekel, da mu je vseeno za to, ampak se bo zavedal, da s svojim notranjim mirom lahko vpliva na okolico in spodbudi spremembe.