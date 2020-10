Sončevi tranziti

Če je Sonce v ognjenem znamenju, smo bolj optimistični in usmerjeni v prihodnost. FOTO: Jelena Danilovic/Getty Images

Sonce napreduje stopinjo na dan in je v enem znamenju trideset dni, spremeni ga med 21. in 23. v mesecu. Znamenje, v katerem je Sonce, barva energijo tega obdobja. Če je v ognjenem, je več volje, smo bolj optimistični in usmerjeni v prihodnost. Ko je v zemeljskem znamenju, ne prinaša toliko radosti, a nam daje več moči za doseganje ciljev. Njegovo potovanje po zračnih znamenjih prinaša moč, da povemo svoje mnenje, za intelektualne uspehe, a ker je v dveh zračnih znamenjih šibkejše, je tudi manj zavedanja sebe, se hitreje izgubimo v mnenjih prijateljev, skupine, partnerja. Sonce v vodnih znamenjih izgubi nekaj žara, mi pa smo manj aktivni, manj močni, osvetljuje pa naš čustveni in zasebni svet.Aspekti Sonca po navadi obarvajo energijo enega dneva. V povezavi z lahkotnimi planeti prinašajo več optimizma, veselja in jasnine, z bolj napornimi pa več borbe, truda, napora pri doseganju ciljev in uveljavljanju lastne volje.Sončevi aspekti z Merkurjem so spodbudni, saj prinašajo nova spoznanja, moč intelekta, energijo za intelektualno ustvarjanje, odločnost, jasnino.Sončevi aspekti z Venero (konjunkcija, polsekstil in polkvadrat) nakazujejo željo po zabavi, radosti, sreči, ljubezni. Še najbolj v času konjunkcije bomo ljudje prej pripravljeni poslušati glasbo, plesati, se zabavati, smejati.Sončevi aspekti z Marsom nas delajo tekmovalne, borbene, podjetne, športne. Če so pozitivni, se ta energija izraža brez izbruhov in so tudi uspehi lažje dosegljivi. Ko gre za disharmonične aspekte, pa je več napetosti, jeze, nesoglasij in se do cilja lahko pride tudi na silo, grobo. V ozračju je več nemira. Njuni aspekti prej za kako stopinjo dvignejo temperaturo kot ne.Sončevi aspekti z Jupitrom so prijetni. Nakazujejo uspehe, vreme otoplijo. Optimizem nas navda z občutkom, da je vse mogoče. Ob pozitivnih aspektih sledijo pozitivni konkretni obrati, pri negativnih pa nam uspehi ne prinesejo zadovoljstva ali niso tisto, kar smo si želeli.Sončevi aspekti s Saturnom ohladijo vreme. Nakazujejo voljo, trud za določen cilj. Ob pozitivnih aspektih ga dosežemo, ob negativnih težje oziroma se počutimo slabo v svoji koži, kot da ni dovolj dobro in da mi nismo dovolj dobri.Sončevi aspekti z Uranom prinašajo hitro energijo originalnosti. Če so pozitivni, s svojo originalnostjo sveta ne motimo in bo več odobravanja. Če so aspekti negativni, pa naša originalnost lahko nekoga moti in se bomo morali za svojo individualnost boriti.Sončevi aspekti z Neptunom prinašajo več dušne energije, navdiha in moči za ustvarjanje, a znamo biti pasivni ali lenobni. Ob negativnih aspektih so možna razočaranja avtoritet ali smo zmedeni in nejasni pri pomembnih odločitvah.Sončevi aspekti s Plutonom potemnijo veselje in optimizem, spodbujajo potrebo, da se s čim dvignemo nad druge, smo močni, pomembni. V negativnih aspektih znamo to troglavo in vztrajno voljo pretrdo in ostro uveljavljati ali doživljamo pritiske avtoritete nad nami.