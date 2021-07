Sonce v skritih hišah

Za ljudi s Soncem v 6. hiši so primerni poklici, pri katerih pomagajo drugim. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Šesta hiša govori o borbi za preživetje, o delu, trpljenju, garanju, težavah z zdravjem, ki so posledica težkega življenja. Osma hiša simbolizira krizo, smrt, obsedenost, temačnost, ujetost v takšne in drugačne težke situacije, ki zahtevajo veliko poguma, trpežnosti in vztrajnosti, prek te hiše smo močno ujeti v svoje prednike in njihove omejitve. Dvanajsta hiša je hiša skritega, nemoči, nezmožnosti, ranljivosti, odvisnosti in je kot zona somraka, vse, povezano z njo, nam da občutek, da se stvari dogajajo same od sebe, brez naše volje.Sonce predstavlja zavest, jasnino, moč volje, talente, ki jih moramo odkriti, da bi bili lahko darilo sveta in njegov svetilnik. Po Soncu ocenimo, koliko zavesti ima človek o sebi, stopnjo samozavesti, koliko ima karizme in sposobnosti voditi druge, organizirati življenje in svet v smiselno celoto. Ko gledamo karto tradicionalno, ne le psihološko, je Sonce tudi naš oče, šef, pomembna oseba in v karti ženske tudi njen mož.Ko je Sonce v 6. hiši, pogosto vidimo, da je bil oče imetnika karte delaven, skromen, lahko tudi delavec v tovarni, nekdo, ki se je z delom in trudom boril za svojo vrednost. Ko je bil imetnik karte otrok, je lahko doživljal to majhnost, trpljenje in ga poosebil s čutenjem sramu. Oče je bil bolan ali garač, v vsakem primeru je očetu življenje prinašalo veliko bolečin, otrok, ki ga je opazoval, je razvil predstavo, da je življenje naporno ter da ga osmišljata garanje in uslužnost. Sonce v 6. hiši izgubi nekaj vitalnosti in s tem oseba hitreje zboli.Težje je odkriti lastno vrednost, moč in samozavest. Po eni strani se ceni, le če je delaven, urejen, pošten in razvije tovrstne kvalitete. Po drugi strani pa globok sram ali samo občutek majhnosti in potreba nekomu služiti, se podrediti, ubogati ovira pristno čutenje sebe, svojega jedra, talentov in lastne vrednosti. Kot da mu je njegova potreba služiti največja ovira k temu, da bi se izrazil, pokazal, dosegel ves svoj potencial in zaupal v lastno notranjo moč.Če bi se zavedal notranjega konflikta, ki ga prinaša ta položaj, da njegova prijaznost in uslužnost v resnici delujeta kot največja ovira polnemu izrazu življenjske energije, samozavesti in sposobnosti, bi se lahko učil ciljati višje, se ne vedno podrediti in bolj zavestno izkoristil vse svoje sposobnosti. Toda da bi nezavedno potrebo po podrejanju in uslužnosti koristno uporabili za življenje, je modro ciljati na službe, v katerih se človek počuti na uslugo ali v pomoč drugim.Človek s Soncem v 6. hiši bo manj čutil omenjeni notranji konflikt, če bo delal nekaj, s čimer se bo počutil uslužnega, koristnega in na voljo drugim. Vsa pomočniška dela so primerna, dobro se bo znašel tudi v vojski, državni upravi, zdravstvu. Skozi ta dela, ki so sama zase narejena tako, da se moraš podrediti ali je treba biti uslužen, se bo lahko otresel nezdravega sramu majhnosti, nezadostnosti in bolj zaživel svoj ogenj, talent, dal svetu na tak način svojo svetlobo.