Sonce nad horizontom: položaj pokaže, kje bomo zasijali

Če je sonce v sedmi hiši, je partner osebe središče njenega sveta, nanj je ponosna, on je njena trofeja. To je še toliko bolj očitno v ženskih kartah in manj prijetno v moških, saj je v tem primeru partnerica lahko izjemno dominantna, kar je za marsikaterega moškega zahtevno. Pogosto nakazuje uspešnega partnerja, velikokrat dominantnega, redko je enostavno v zakonu.

Sonce v sedmi hiši tudi nakazuje, da ima človek talent za odnose in je lahko v javnosti spoštovan in priznan. Po drugi strani, z vsaj kakšnim težkim aspektom, je včasih zanj preveč pomembno, kaj si o njem mislijo, saj je njegova samozavest pretirano odvisna od priznanja drugih.

Položaj Sonca pokaže, kje bomo zasijali. FOTO: Getty Images

Pri Soncu v osmi hiši je nakazan talent za delo z denarjem drugih ljudi, intenzivnost in poglobljenost svojih ciljev. Vitalnost je s to povezavo nižja, ogroženost osebe večja, večja je tudi verjetnost kriz, povezanih z doseganjem ciljev. Človek je zelo odločen v trenutku kriz in težkih časov, tedaj mu raste samozavest. Oče in/ali mož gresta tudi skozi krizo, sta skrivnostna in intenzivna človeka. Lahko se pokaže tudi kot karakterno zahteven oče in/ali mož. S Soncem v deveti hiši ima človek visoke cilje, precej odprt pogled na življenje, lahko mu uspe v tujini, založništvu, kot akademiku ... V študijskih letih lahko doseže uspeh ali je vodja nečesa. Ima poznane učitelje, lahko študira igro ali vede, ki se ukvarjajo z organizacijo. Lahko je spoštovan na verskem ali etičnem področju. Oče ima velikokrat tuje korenine, je svetovljan, ki je marsikaj videl, s širokim pogledom na življenje.

Dober znak

S Soncem v deseti hiši se vidi možnost, da je človek spoštovan v družbi, ima moč poslovno uspeti, imeti vlogo vodje. Ob težkih aspektih Sonca človek s poslovnim področjem kompenzira občutke inferiornosti, ki jih je dobil v odnosu s starši. Najpogosteje je to dominantna ali poslovno uspešna mati, velikokrat je problem pretirane dominacije enega izmed staršev. Ob blokadah so lahko naporni odnosi z nadrejenimi. Temeljno je to dober znak, saj ima človek dovolj volje in moči za poslovni uspeh. Če je Sonce v enajsti hiši, je ponos človeka povezan s tem, da je družbeno angažiran, spoštovan v širšem krogu ljudi. Med prijatelji se znajdejo tudi pomembne osebe z veliko moči.

Lahko je ponosen na prijatelje ali zaradi splošne družbene prepoznavnosti. V ženski karti je partner tudi njen prijatelj. Oče je lahko družaben, nenavaden ali družbeno angažiran človek. Vitalnost je s Soncem v dvanajsti hiši nižja. Sonce se ne počuti najbolje, saj je skrito v ozadju, zato ta povezava velikokrat nakazuje nižjo samozavest, težave z možem, očetom. V ženskih kartah včasih nakazuje, da se ženska skrivaj srečuje s poročenim moškim. Ta kombinacija je dobra samo v kartah umetnikov, sploh če je Sonce povezano z Neptunom ali Venero. Človek je s tem položajem Sonca lahko tudi vodja v zaporu, bolnišnici, uspešen na področju kemije ali na drugih z dvanajsto hišo povezanih položajih ...