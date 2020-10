Sonce je v znamenju Škorpijona

Danes je Sonce vstopilo v znamenje Škorpijona in bo trajalo do 21. novembra 2020. Vsi se identificiramo in pravimo, da smo se rodili v mesecu, v katerem je Sonce.



Sonce predstavlja središče, nekaj, kar je pomembno, glavno in v najglobljem pomenu predstavlja središče našega samozavedanja – našega ega.



Škorpijon je že sam po sebi znak velike intenzivnosti, velike energije, nadzora, samokontrole, uvida in preživetja na najgloblji možni način.



Zato velja nekaj posploševanja za znamenje Škorpijona, da so ljudje z veliko strasti, zavzemajo za vse ali nič, niso polovičarski, pri njih ni delitve na pol. Imajo močna čustva, ki jih dajejo drugim, in od njih zahtevajo enako. Zato je morda njihova energija pregloboka, posesivna, zavistna, včasih pretemna, kjer so prisotne močne strasti, ljubosumje ali celo ljubezen do groba.



Znak Škorpijona ima dva vladarja: Mars, ki je trenutno v svojem domu in je retrograden, tako da je energija obrnjena navznoter, pa tudi Pluton, sama celica življenja in smrti, ki je zdaj v zemeljskem znamenju Kozoroga v konjunkciji z Jupitrom, v svojem največjem padcu brez morale, a še naprej nekontrolirano širi vse najhujše stvari.



Oba vladarja (Mars in Pluton) sta v kvadratu, zato je enregija zelo težka, polna sovraštva, maščevanja, živčnosti, prepirov … Pluton kot vladar 8. hiše, hiše spočetja in smrti, ni tako blizek in poznan, zato se porajajo veliki strahovi, strah pred izgubo, da ne bi ostali sami, strah pred nemočjo, strah pred preveliko silo, strah pred temo, strah pred smrtjo in največji strah – pred samim seboj in pred svojo nezavedno močno energijo.



Vsi imamo nekje v karti Škorpijona, ki nas uči, v katerem delu dajemo in sprejemamo sebe na najgloblji možni način. Toda kar je še vedno najboljše, kar imajo škorpijoni (drugi pa ne), je predanost nečemu ali nekomu, dokler ga ta ne izda, dokler tega ne izkoristi ali zlorabi. Zvestoba, globoko prijateljstvo, čuvanje skrivnosti – če se to izgubi, sledi neodpuščanje in konec ali izbris iz celotnega življenja.



Vendar pa iz tega znamenja izhajajo največje moči, da se človek resetira, obnovi in ​​še naprej živi po kakršni koli težki preizkušnji ali izgubi, to je velika sila, ki ga vrne s prehoda v drugi svet. To znamenje daje najboljše raziskovalce, kirurge, bioenergetike, zdravilce, močne in bogate ljudi ... Okultizem izhaja prav od tam: velika privlačnost, karizma in magnetizem.



Izkoristite torej vso to energijo na najboljši možni način, ne samo zase, ampak tudi za zdravljenje drugih.