Šolarja podprite z barvami

Svojega šolarja lahko energijsko podprete tudi z barvo oblačil, ki mu pomaga pri boljšem opravljanju določenih nalog, pravi ameriška terapevtka Cyndi Dale.



Rdeča ga bo okrepila in mu pomagala na tekmovanjih, ozdraveti, ko je bolan, odgnala bo nadlegovalce, spodbudila hitrejše delovanje in razmišljanje.



Oranžna ga bo razvedrila, ko je žalosten ali jezen. Ujema se z umetniškimi dejavnostmi od risanja do plesa, zabave. Kadar ste sami žalostni ali jezni, se otrok lahko zaščiti pred prevzemanjem vaših čustev tako, da si pred sabo zamisli oranžen mehurček, poln sreče, ki vam ga pošlje.

Rumena je povezana s pametjo in dobrimi rezultati na testih. Če je otrok zmeden ali se nečesa ne spomni, naj si predstavlja, da je v rumenem balonu – in odgovor se bo pojavil.



Ko nas za nekoga skrbi, mu lahko pošljemo zelen mehurček, ki ga napolnimo z dobrimi mislimi. Zelena lajša bolečino ter zdravi.

Modra spodbuja komunikacijo. Tudi ideje si zapisujte na modre lističe. Ko je otroka strah, kaj si drugi mislijo o njem, naj se v mislih odene v modro.

Bela je barva angelov, ki jih lahko prosimo za nevidno pero, ki pobriše črne misli.



S črno se skrijemo, ko ne želimo biti opaženi – tudi zaradi šolskega spraševanja.



Roza je barva ljubezni, primerna, če se počutimo slabo v svoji koži, nas kdo zafrkava, se starši prepirajo itd. Če nas za koga skrbi, mu lahko pošljemo roza mehurček dobrih misli.

