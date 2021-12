Šokantno natančno: Nostradamusov krog razkriva prihodnost, naključij ni

Michel de Notre Dame, bolj znan kot Nostradamus, je bil astrolog, zdravilec in alkimist, zaslovel pa je predvsem zaradi svojih prerokb. Te je pisal v metaforah, pravijo pa tudi, da je prav on izumil vedeževanje v krogu, čeprav o tem ni pisnih dokazov.

Gre za sila preprosto in presenetljivo natančno metodo, pri kateri zapremo oči, se osredotočimo na vprašanja, ki nas trenutno zanimajo, ter s prstom izberemo območje na krogu. Število, ki smo ga »na slepo« izbrali, je odgovor na naše vprašanje.

Nostradamusov krog FOTO: Slovenske Novice

Število 1

Spadate med tiste ljudi, ki se tudi v najtežjih situacijah ne zmedejo. Zato ne obupajte pri reševanju svojih težav, saj ste vztrajni in potrpežljivi. Čaka vas uspeh. Zaupajte vase in druge.

Število 2

Nekdo ali nekaj vam stoji na poti in vas poskuša zmesti. Tega ne jemljite preveč resno, pa vendar tudi ne podcenjujte. Izogibajte se konfliktom. Poskusite najti pozitivno rešitev za svoj problem.

Število 3

Dogodki v prihodnjih dneh bodo presegli vaša pričakovanja. Če začnete svojo energijsko rezervo uporabljati pametno in je ne zapravite za nepomembne stvari, bo sreča na vaši strani. V vsakem se oborožite s potrpežljivostjo in vztrajnostjo, tako do sebe kot do drugih.

Število 4

Na tej točki se zdi, da se vam nasmiha sreča. Zato ni razloga za dvom o pozitivnem izidu. Sreča vas bo spremljala še dolgo. Uživajte v teh srečnih tednih.

Število 5

V tem trenutku ste preveč pozorni na mnenja drugih in zato zamujate prijetne situacijo. Ne čakajte predolgo, dajte drugim vedeti, da morajo spoštovati vas in vaše mnenje. Majhne taktične igrice samo zavajajo in škodijo medsebojnemu zaupanju.

Število 6

Vse bo šlo malo težje, kot pričakujete. Izhajate iz napačnih predpostavk. Drugi vašo situacijo vidijo v popolnoma drugačni luči. Zato je izredno pomembno, da poslušate dobre nasvete bližnje osebe in ne podležete lažnemu upanju.

Število 7

Problem za zdaj ni rešljiv. Dajte si čas in si ne belite glave z nerešenimi težavami. Poskusite uživati ​​v trenutku. Stvari se bodo rešile kasneje. Če ste zelo zaskrbljeni, poiščite pomoč čarobnega kroga čez teden dni.

Število 8

Bodite previdni in verjemite vsemu, kar vam povedo. Pri nekaterih stvareh držite distanco. Danes je vse okoli vas videti bolje, kot pa je v resnici. Pazite, da ne boste kasneje razočarani.

Število 9

Brez dvoma boste potrebovali pomoč. Z dobrim prijateljem se pogovorite o težavah, ki vas mučijo, saj je objektiven in bo na stvari gledal bolj trezno.

Število 10

Pokažite več samozavesti in varnosti in gotovosti, pa bo vse v redu. Na tej točki se lahko popolnoma zanesete na svojo intuicijo. Ne boste doživeli niti najmanjšega razočaranja.

Število 11

Vprašanje je bilo postavljeno prezgodaj. Za zdaj ga pustite na miru. Bodite prizanesljivi. Za to vas bodo cenili.

Število 12

Vse napreduje veliko hitreje in bolj pozitivno, kot ste si predstavljali. Pomembno je, da ne poskušate narediti vtisa na nezainteresirane osebe. Upoštevajte: nekdo se iskreno trudi postati vaš prijatelj.

Število 13

Vse se bo zgodilo, a ne po načrtih. Delujete neodločno. To zavaja nekatere vaše prijatelje. Imajo vas za nepredvidljivo osebo, kar vam ni v prid. Spremenite to. Radi vas imajo bolj, kot si mislite.

Število 14

Vse bo v redu. Toda le, če sami pokažete aktivnost. Vse je dovoljeno, vendar ne odlašajte. Prevzemite pobudo v svoje roke in presenetite s svojo učinkovitostjo in bogastvom idej.

Število 15

Da, lahko se zanesete na svojo srečo. Čaka vas ugoden preobrat usode. Zdaj vam ni treba nič posebej razmišljati, samo počakajte. Prenagljena dejanja vas bodo pripeljala v napačno smer in vam lahko škodijo.

Število 16

Vsi upi se bodo izpolnili. Toda popolnoma drugače, kot ste si predstavljali. Zato bodite pripravljeni na vse spremembe in se ne osredotočajte le na en in edini zastavljeni cilj. Pokažite prilagodljivost in ne zavrnite nobenega argumenta.

Število 17

Vprašanje ostaja odprto. O svojih željah morate dobro premisliti, saj vaši občutki še niso povsem dozoreli. Zato z druge strani ne pričakujete preveč. V naslednjih dneh ostaja vse nespremenjeno. Vendar pa lahko ena srečna okoliščina razjasni vašo težavo. Pozorno poslušajte svoj notranji glas.

Število 18

Morda boste imeli težave. Morda boste sprva celo razočarani, vendar to ne pomeni, da so vaše možnosti nične. Nasprotno: razočaranje bo dalo zagon pozitivnemu razvoju. Vaš krog prijateljev raste, postaja boljši in stabilnejši.

Število 19

Nezaupanje in jeza sta še daleč od vas. A če se ne boste kmalu znebili lastnih dvomov, boste marsikaj uničili. Če vas sreča obide, sta lahko krivec vaša pretirana skromnost in negotovost. Vrzite ju stran. Bodite odprti in prijazni do drugih ljudi.

Število 20

V tem trenutku je sreča na vaši strani. Zato ni razloga za dvom o ugodnem izidu. Dolgo boste uživali v srečnem obdobju.

Število 21

Bodite pogumni, tvegajte in zagotovo vam bo uspelo. Bodite pozorni na vse, kar se dogaja okoli vas, in imejte v mislih eno: naključij ni. Nič na tem svetu ni naključje.