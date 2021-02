So vaše čakre v ravnovesju?

Ko zanemarjamo svoje telesne in energijske potrebe, se nam poruši ravnovesje. Ko je preveč odprta kronska čakra, se ne moremo zbrati, neprizemljeni smo in se težko povezujemo z drugimi, ko je blokirana, pa težko meditiramo in ne prejemamo intuitivnih uvidov. Ko je preveč odprto tretje oko, lahko nejasno vidite prihodnost ter ste preplavljeni različnimi energijami iz okolice, če je blokirana, pa težko vizualizirate in niste ustvarjalni. S preveč odprto grleno čakro brez premisleka bleknete, kar vam pade na pamet. Blokirana je, ko lažete, ne sledite svoji resnici, kar se kaže z bolečim grlom in znižano samozavestjo.



Ko je srčna čakra preveč odprta, ste pretirano čustveni in sočutni, nikomur ne rečete ne. Bolečine v prsih in izoliranost sta znaka, da je blokirana. Odprt sončni pletež prinaša v vaše življenje zmedo, nečimrni ste, tekmovalni, vzvišeni. Ko je blokiran, se ne marate in niste disciplinirani. Odprta spolna čakra prinaša odvisnosti in majave meje z drugimi, blokirana pa nizek libido in pomanjkanje ambicij. Ko je odprta korenska čakra, ste preveč prizemljeni, kritični, cinični, ko je blokirana, pa odzemljeni in negotovi.

