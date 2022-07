Smola ta teden spremlja tri astrološka znamenja: zaljubljene čaka pekel

Mondo poroča, da bomo po napovedih astrologov v tem tednu vsi nekoliko bolj dvomili o sebi, se trudili prevzeti nadzor nad vsem in poskušali drugim vsiljevati svoje poglede. Najmanj sreče pa bodo imela tri znamenja zodiaka. Preberite, o kom govorimo.

Lev

Levi pričakujejo preveč od ljudi okoli sebe in kažejo nepotrpežljivost do vseh, ki teh pričakovanj ne izpolnjujejo. Ta teden ste izjemno otročji in zaradi tega bodo mogoči prepiri z nekaterimi ljudmi, ki so vam blizu.

Ker ste živčni, se boste prepirali tudi takrat, ko bodo imeli drugi prav, in jim ne boste priznali zaslug. Pravzaprav si ta teden delate pekel, saj dovolite, da vaš ego vlada vašemu vedenju in vam ne da miru.

Škorpijon

Do druge polovice tedna vam bo šlo vse gladko, potem pa se boste začeli preveč osredotočati na slabe spomine in stvari iz preteklosti. Mogoče je, da je pred vami kakšno neprijetno spoznanje starega znanca, od vas pa je odvisno, kako se boste nanj odzvali. A večino tedna boste precej nezadovoljni in jezni.

Ne pozabite, da je odvisno od vas, koliko boste dovolili tej negativnosti, da vas preplavi. Če potrebujete podporo, se obrnite na svoje prijatelje.

Kozorog

V tednu od 25. do 31. julija vas čakajo napetosti v odnosu s partnerjem. Že nekaj časa imate težave z njegovim egocentričnim vedenjem in ne veste, kako bi se obnašali. Razmišljate o razhodu in verjetno je to najboljša možnost, če se vam zdi, da ima vaš partner več pomanjkljivosti kot vrlin.

In še nekaj, zaradi njegovega vedenja ne dvomite o sebi, ampak poskusite na situacijo pogledati z več zornih kotov. Le tako se boste lahko pravilno odločili.