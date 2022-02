Slovenski jasnovidec: Najhujša bosta prva dva meseca

Vedeževalec Blaž Knez nam je tokrat razkril svoje videnje vojne v Ukrajini. S pomočjo zlatega tarota nam je pojasnil, kaj točno nas čaka.

Prva karta, ki jo je Blaž odprl, je karta norca. Ta sporoča, da je nekdo sprejel popolnoma nespametno odločitev oziroma da je dovolj pogumen, da je sprejel to odločitev in da je pripravljen na posledice. Ali je bila odločitev pravilna in kaj prinaša, razkrivata sosednji karti.

Prva sosednja karta je karta trojka palic. Ta govori, da je bila ta oseba zelo pogumna, da je naredila tako veliko, tvegano potezo, s katero je marsikaj postavila na kocko. Sporoča tudi, da si želi širiti obzorja. »Pomembno je, da ohrani odprt um, saj so na poti zelo velike spremembe, do katerih pa ne bo prišlo, če bo um omejen. Karta kaže, da mora razmišljati dolgoročno,« pravi naš vedeževalec. To bi lahko pomenilo, da je bil prvotni načrt skovan pred vsaj štirimi leti, zadeve pa so z leti samo še eskalirale. »Želi si narediti veliko Rusijo in karte kažejo, da mu gre zelo dobro,« dodaja Blaž.

Druga sosednja karta je osmica palic, ki sporoča, da je konec težkega obdobja, ki ga običajno prinese karta sedmica palic. »Prišla bo nova močna energija, obstaja možnost, da bomo prejeli zelo pomembne informacije, pozitivne spremembe,« je povedal. Velike črne vojne, velikega pokola, ne vidi. Vidi pa, da se bo zadeva razvijala od treh do osmih mesecev. »Najhuje bo prve tedne, prva dva meseca, potem se bodo zadeve umirile. Prav tako ne vidim pretiranega vtikanja drugih držav,« dodaja. Pravi, da bodo na koncu vseeno dosegli nekakšen sporazum, ki pa se bo končal v prid Ukrajini.

Prijateljica iz Kijeva ne more dojeti, kaj se dogaja

Vedeževalec Blaž ima v Ukrajini dva znanca, ki sta se mu oglasila v teh težkih dneh. Pravi, da znanka še kar ne more verjeti, da so Rusi napadli Ukrajino. Je v popolnem šoku, ljudje so v paniki, strah jih je. Tudi drugi znanec je čisto iz sebe. »Obema sem rekel, naj se pomirita, vse bo v redu,« pravi. Blaž je že ponudil svojo pomoč, v Sloveniji jima je pripravljen poiskati tudi stanovanje.