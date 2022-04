Slavni ruski numerolog: dvojkam se bo spremenilo življenje, šestice bodo izjemno ranljive

Kaj za april napoveduje znani ruski numerolog Sergej Ševcov-Lang, piše lovesensa.rs. Ko boste izračunali svoje osebno numerološko število (ali pa ga morda že poznate), preverite, kaj vas čaka.

Kako izračunate svoje osebno numerološko število? Izračunate ga tako, da seštejete vse številke v datumu rojstva in jih zmanjšate na enomestno število. Če ste rojeni 15. 5. 1985, je seštevek naslednji: 1 + 5 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5 = 34 Nato znova seštejete, dokler ne dosežete ene števke: 3 + 4 = 7 Vaše numerološko število je torej 7.

Ena

Uživajte v navdihujočem mesecu svobode in inovativnega duha. Pravzaprav je vaš izziv ta mesec najti ravnotežje med delom in zabavo, odgovornostjo in počitkom, da se izognete izčrpanosti. Ali se znate upočasniti in si vzeti odmor, ko je to potrebno? Ta mesec poslušajte intuitivno središče svojega telesa in si obvezno vzemite odmor, če se počutite utrujene ali razdražljive.

Dva

Število dve je znano po svoji močni intuiciji in ženski energiji ter je najtesneje povezano s partnerstvom in odnosi. In ker ta mesec prinaša nove začetke, je morda čas, da na svoje trenutne odnose pogledate z novimi očmi – ali pa vzpostavite povsem nove odnose. Se vam zdi, da se v zadnjem času obtičali v nekem odnosu ali pa se počutite ujete? Čas je za nov začetek, delite svoje skrbi in meje z najdražjimi.

Tri

Samoizražanje, ustvarjalnost in šarm so značilnosti števila tri, kar pomeni, da se bo vaš duh ta mesec počutil osveženo in navdihnjeno. Hrepeni po tem, da bi se odprl in delil s svetom, in ta ustvarjalnost je zdaj ključna sestavina vaših novih začetkov – sledenje vašemu navdihu z umetniškim izražanjem. Si redno dopuščate ustvarjalno svobodo? Morda boste ugotovili, da je dotik vašega notranjega umetnika popoln način, da začnete april z jasnostjo in samozavestjo.

Štiri

Racionalno in dragoceno, število 4 se nanaša na praktičnost, stabilnost in zanesljivost. Če je to vaše število, morate aprila nameniti več pozornosti določenim področjem življenja, narediti seznam prioritet. Na srečo vam aprilska energija daje veliko manevrskega prostora in ambicij, da dokončate stvari ter sledite načrtom in projektom. Se zadnje čase težko osredotočite na delo in obveznosti? Ta mesec začnite znova ustvarjati svojo rutino in delajte na doseganju ciljev, kar vam bo dvignilo samozavest in ustvarilo dobre navade.

Pet

Številko pet je znano po tem, da je radovedno, prilagodljivo in prijazno do drugih. Ta energija v kombinaciji z energijo aprilske numerologije ustvarja okolje za odprt um. To je odličen čas za pristop k svetu z občutkom čudenja in spoštovanja. Ste si dovolili spregledati lepoto in čarobnost življenja? Čas je, da na plano privabite otroka v sebi, se zabavate s svojimi najdražjimi in pustite, da se vaša radovednost do sveta širi in razvija.

Šest

Brezpogojna ljubezen je glavno vodilo števila šest v numerologiji, skupaj s čustveno občutljivostjo in ranljivostjo. To so teme, na katere se morate osredotočiti ta mesec – zlasti ranljivost. Odprtost do vaših najdražjih ustvarja globljo povezanost, hkrati pa vam pomaga, da se znebite negativnosti in stresa. Vam je neprijetno deliti svoja čustva in občutke z drugimi? Odprite svoje srce ljudem, ki jih imate radi in jim zaupate. Dajte jim priložnost, da so z vami, ko jih najbolj potrebujete.

Sedem

Število sedem je duhovni iskalec, ki hrepeni po globoki modrosti in boljšem razumevanju vesolja. Ta mesec vključite te dele sebe, da boste izvedeli več o svojem umu, telesu in duhu. Posvetite se svojemu srcu in čustvom. Ste svojo duhovno plat zanemarili v korist fizične realnosti? Bolj ko boste spoznavali skrivnosti življenja, bolj boste navdušeni nad okoliščinami v svojem življenju.

Osem

Vzdržljivost in želja po moči sta zaščitna elementa števila osem in ti elementi vam bodo ta mesec zagotovo pomagali osvojiti želene cilje. Vendar pa je potrebno ravnovesje, da lahko kar najbolje izkoristite to energijo. Poiščite svojo notranjo moč in svoje duhovno središče. Kaj vam daje občutek, da ste ambiciozni in močni? Prepustite se dejavnostim in hobijem, ki spodbujajo vaš občutek moči, poguma in dostojanstva, da kar najbolje izkoristite to navdihujočo energijo.

Devet

Z odprtim umom, previdnostjo in razsvetljenjem, je število devet število popolnosti in milosti. Vendar to služi tudi kot opomnik, da se morate postaviti na prvo mesto, tako boste lahko resnično podprli in bili z ljudmi, ki jih imate radi. Skrb zase je glavna tema tega meseca, numerološka energija pa vas vabi, da vadite ljubezen sebe.