Slavni ruski astrolog: ta tri znamenja čaka fenomenalno leto 2023

Pavel Globa je eden najbolj znanih ruskih astrologov, pravijo, da so njegove astrološke napovedi točne kar do 85 odstotkov. Za leto 2023 napoveduje srečo, blaginjo in denar naslednjim astrološkim znamenjem.

Dvojčka

Dvojčki bodo glavni srečneži leta 2023. Vse svoje načrte bodo nemoteno uresničevali, njihov finančni položaj pa se bo občutno izboljšal. Izkoristite dejstvo, da so vam zvezde naklonjene in se lotite projektov in idej, ki se že dolgo »kuhajo« v vas.

Rak

Tudi raki bodo uživali ob spoznanju, da se njihova življenja izboljšujejo! V letu 2023 bodo brez posebnega truda dobili vse, kar so si želeli, tudi nagrado v službi, velika, draga darila in celo dobitke v igrah na srečo.

Škorpijon

Škorpijona čaka nepredstavljiva finančna sreča. Najverjetneje bo to posledica trdega dela in truda v službi, zato prihaja povsem zasluženo, čeprav nepričakovano. Možno je, da bodo prejeli napredovanje ali velik povišek, morda ponudbo za novo, veliko bolje plačano službo. Zvezde pa jim naročajo, naj ne hitijo v nepremišljene stroške.