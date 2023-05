Slavni ruski astrolog razkriva: ti štirje astrološki znaki bodo imeli grozen junij

Znani ruski astrolog Pavel Globa je napovedal, katera astrološka znamenja bodo v juniju cvetela od sreče in katera čakajo pretresi.

Horoskop Pavla Globe za junij 2023

Ovnom svetuje več pozornosti do partnerja in negovanje odnosa, sicer se usodnim konfliktom ne bo mogoče izogniti.

Bikom prvi poletni mesec prinaša velike težave, tudi v karieri, nekateri pa bodo morali izbirati med poslovnim in zasebnim življenjem.

Dvojčki lahko pričakujejo nova poznanstva, večinoma romantične narave. Obstaja možnost, da spoznajo pravo ljubezen. Tisti, ki so že v razmerju, pa naj delajo na svojih veščinah izogibanja konfliktom.

Dober mesec lahko pričakujejo tudi raki. Junij jim bo odprl nove priložnosti tako na poslovnem kot romantičnem področju.

Leve čaka zelo aktivni mesec. Da bi ostali na vrhu, bodo morali junija nenehno opozarjati nase in trdo delati, da bodo dosegli želeni uspeh.

Device so velike deloholičarke, vendar Globa za junij svetuje, da ohranijo ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem. Ne smejo pozabiti na lastne interese in naj ne pritiskajo na partnerja.

Globa tehtnice opozarja na prepire v družini. Delati morajo na sebi, ko gre za komunikacijo in taktnost, saj bodo lahko le tako vzpostavili koristne stike in družbene povezave.

Škorpijoni naj bodo previdni in naj ne dajejo obljub, ki jih ne morejo izpolniti.

Strelcem je astrolog napovedal srečanje s preteklostjo, kozorogom pa obetavna poznanstva.

Vodnarje in ribe junija čaka neverjeten razcvet. Mesec bo minil brez večjih presenečenj, obojim pa bo prijetno in lepo.



Najbolj kaotični in najugodnejši datumi

Slavni Rus je še poudaril, da bosta najbolj kaotična datuma v juniju 5. in 6. junij, najugodnejši pa 16., 17., 23. in 30. junij.