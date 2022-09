Slavni astrolog razkriva, kateri so najsrečnejši datumi za poroko v 2023

Slavni izraelski astrolog Inbaal Honigman razkriva, kateri so najsrečnejši datumi za poroko v 2023. To je koristna informacija predvsem za vse tiste, ki jim je mar za vsako malenkost in jim zamisel o načrtovanju poroke na srečen datum reši tesnobo, povezano z vraževerjem.

Prvi srečni datum v letu 2023 je 5. februar. Ta datum simbolizira mir in spokojnost, zahvaljujoč polni luni, ki se bo takrat zgodila. Ker je 5. februar zelo blizu valentinovega, ga lahko, če se odločite za ta datum, odlično uskladite s svojim poročnim potovanjem.

Če vam zimska poroka ne diši, je drugi srečni datum v letu 2023 17. julij in je idealna izbira, če vam je še posebej pri srcu ideja o ustvarjanju družinskega doma z veliko otroki. Razlog za to je, da bo na ta datum nova luna v raku v polnem razmahu.

Za jesenske tipe je tretji srečni datum v letu 2023 14. oktober. To bo zakon, poln harmonije, ker mu vladata sonce in luna v znamenju tehtnice. Dodaten bonus tega datuma je, da bo takrat na nebu tudi redek sončni kolobarjasti mrk, ki lahko vaš poročni dan naredi še bolj čaroben.