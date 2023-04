Slavna ruska astrologinja razkriva: za to znamenje bo april usoden

Slavna ruska astrologinja Tamara Globa je razkrila, da bi lahko v aprilu ribe izpolnile svoje dolgoletne sanje. Zvezde jim namreč v tem pomladnem mesecu obljubljajo posebno lahkotnost v vseh pogledih.

Ribe bodo postale prave izbranke usode in bodo velikodušno obdarjene. Čaka jih neverjetna sreča na področju financ in ljubezni. Osamljene ribe bodo zagotovo spoznale osebo, ki jih bo osrečila. Uživale bodo v romantiki, ki jim je v življenju tako zelo manjkala.

Predstavnike tega znamenja čakajo tudi veliki nakupi in nepremičninske priložnosti. Denar bodo namenile tudi za reševanje težav in uresničitev svoje dolgoletne želje. Toda hkrati morajo skrbno spremljati svoje zdravje – kronične bolezni se lahko poslabšajo.

Globa rojene v tem znamenju opozarja, da bo edini pogoj za uspeh sposobnost in želja po prevzemanju odgovornosti ter pobude.

Tamara Globa. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Tudi nasploh bo to vodno znamenje skozi vse leto spremljala sreča. Kajti Saturn, planet koncentracije, je v začetku marca vstopil v znamenje rib. To jim bo prineslo veliko dela, zaslužka, priložnost, da se prilagodijo in naredijo tisto, kar so nekoč želeli doživeti. Leto 2023 bo dobro tudi za učenje in poučevanje.

Poleg tega je Globa poudarila, da bo leto zajca veliko spremenilo v življenju vseh znamenj. Za nekatere bo to začetek nečesa novega, za druge materialni, osebni uspeh, nekatere pa žal čakajo neuspehi in izgube. Po besedah Globe prihaja zelo pomembno obdobje, ki prinaša spremembe v svetu in družbi. Pri tem še dodaja, da se moramo predvsem držati drug drugega, svojih bližnjih, svoje družine.