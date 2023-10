Slavna ruska astrologinja razkriva, kateri dve astrološki znamenji v oktobru čaka reka denarja

Slavna ruska astrologinja Tamara Globa razkriva, kateri dve astrološki znamenji oktobra 2023 čakata ogromen priliv denarja. Trdi, da bosta ti dve znamenji oktobra imeli odlično finančno stanje, pa tudi, da se jima bodo odprle nove priložnosti in potencialna sodelovanja ter s tem tudi zaslužek na dolgi rok. Pomembno je, da izkoristita pravi trenutek in ne obupata!

Vodnar

Med oktobrom 2023 bodo zvezde naklonjene vodnarjem. Odprla se jim bodo številna vrata, tudi tista, ki so jim bila prej zaprta. To je odličen čas za uresničitev vaših idej in resen napredek pri doseganju različnih ciljev. Največ sreče bodo imeli tisti, ki imajo svoje podjetje, hobi, s katerim služijo denar ali projekte, ki jih razvijajo samostojno.

Če izvedba vaših načrtov zahteva, da premaknete svoj delovni prostor ali jih izvedete na drugo lokacijo, kot ste načrtovali, razmislite o tem. Lahko povzroči takojšnje nelagodje in nenadno spremembo, vendar se bo to nadomestilo s poznejšimi pridobitvami. Če imate hobi, a vam ga še ni uspelo unovčiti, je zdaj pravi čas za to – poskusite tržiti svoj izdelek ali storitev.

Ribe

Timsko delo in tesno sodelovanje s sodelavci in nadrejenimi bo Ribam oktobra prineslo denar. Poskusite poslušati nadrejene in se ne prepirati z njimi. Razumevanje in sodelovanje vas bo vodilo do kariernega napredovanja in s tem finančnega nadomestila.

Lahko izrazite svoje ideje in predloge, vendar ne jemljite ničesar na lastno pest. V prihajajočem mesecu je ključna beseda timski duh! Ne izogibajte se poslovnim dogodkom, sestankom ali seminarjem. Prav to vam bodo zagotovilo nove stike, znanja in informacije.