Slavna astrologinja razkriva, kakšen konec poletja nas čaka: burno bo in strastno, za nekatere prelomno

Ena najbolj priznanih astrologinj na svetu, Rusinja Tamara Globa, je razkrila, kaj lahko vsako astrološko znamenje pričakuje v avgustu, v zadnjem 'pravem' poletnem mesecu, piše mondo.rs.

Oven

Ovne v avgustu 2022 čakajo zanimive stvari in uspeh v ljubezni. A kolikor so jim zvezde na tem področju naklonjene, toliko jih utegnejo zavirati na drugih področjih, predvsem pri financah. V začetku meseca bodo ovni nekoliko utrujeni in razdražljivi, proti koncu avgusta pa že bolj energični in vedri.

Bik

Biki avgusta ne pričakujejo drastičnih sprememb. Sledila bodo lepa poznanstva in srečanja z ljudmi, ki jih že dolgo niso videli. Razmere v ljubezni bodo stabilne, astrološki nasvet za tiste, ki iščejo ljubezen, pa je, naj se več posvetijo ljudem, ki jih že poznajo. Svetuje se jim, da previdno porabljajo denar, kajti to ni dobro obdobje za kakšne večje naložbe. Možne so manjše zdravstvene težave.

Dvojčka

Dvojčke čakajo velike spremembe, predvsem finančne, možne pa so tudi nekatere osebne izgube. Dobra novica je, da lahko po besedah Globe pripadniki tega znamenja zlahka rešijo vse svoje težave. Kar zadeva ljubezen, se bodo razvile avanture, ne pa razmerja, ki bi lahko trajala.

Rak

Po napovedi slavne astrologinje bo avgust 2022 za rake zelo zabaven, večinoma se bodo družili s prijatelji in družino. Zvezde so jim glede ljubezni naklonjene, zato je možno, da bodo prav zdaj spoznala tisto pravo osebo. Če bodo manj govorili ter več delali in se trudili, jih čaka uspeh tudi na poslovnem področju.

Lev

Rojeni v tem znamenju avgusta ne pričakujejo posebnih sprememb. Globova poudarja, da je v tem mesecu izražena njihova sebičnost, ki ljudi odvrača, zato svetuje, da naj bodo na to pozorni. Tisti, ki so zaposleni, bodo imeli težave v zvezi ali zakonu, možni so tudi razhodi, po drugi strani pa veliko novih ljubezni. Finance jim avgusta ne bodo delale težav, kar je zelo pomembno.

Devica

Astrologinja pravi, da lahko device pričakuje uspešen mesec in da se jim bodo ponudile nove priložnosti na številnih področjih. Na področju ljubezni naj pričakujejo veliko romantike, pa tudi nekaj prepirov, samske pa čakajo zanimiva poznanstva, ki lahko prerastejo v nekaj več. Pri delu jih čaka uspeh, a naj pazijo, za kaj zapravljajo denar, saj jim lahko ta zlahka spolzi skozi prste.

Tehtnica

Po napovedih Globe bo avgust delaven. Na ljubezenskem področju ni sprememb, zato naj samski v tem mesecu ne pričakujejo, da bodo našli ljubezen. Delo je edini vidik, kjer jih ne čakajo težave, še več, možna so napredovanja in povišice. Nasvet astrologinje je, da se čim bolj izogibajo stresu in bolj pazijo na svoje zdravje.

Škorpijon

Škorpijone čaka strasten in buren konec poletja, ta mesec bo zanje prelomen. V odnosih so možni prepiri in izpadi ljubosumja, samski pa lahko spoznajo osebo, ki jim bo spodnesla tla pod nogami. Finance in posel bodo stabilni, ta mesec pa bo idealen za nakup nečesa, o čemer že dolgo sanjajo.

Strelec

Strelci bodo avgusta imeli priložnost popraviti nekaj napak iz preteklosti. Njihova družinska situacija bo zelo harmonična, njihovi odnosi z bližnjimi pa se bodo vsak dan krepili. Samski bi lahko ta mesec spoznali osebo, s katero bi lahko gradili prihodnost. Obdobje ni naklonjeno novim projektom, saj bi jim lahko prineslo finančne težave. Astrologinja svetuje, da ta mesec privarčujejo nekoliko več.

Kozorog

Po napovedi astrologinje so v prvem delu meseca možni prepiri in družinske težave, veliko bolj prijeten pa bo drugi del avgusta. Samski kozorogi imajo izrazito potrebo po ljubezni in do konca meseca bodo imeli priložnost spoznati nekoga, ki jim v vsem ustreza. Čakajo jih nove poslovne in finančne priložnosti, vendar naj bodo bolj pozorni na svoje zdravje.

Vodnar

Pred vodnarji je uspešen mesec. Imeli bodo veliko novih priložnosti, tudi novih projektov, ki bi jim lahko prinesli dober zaslužek. V družinskih odnosih bo manj prepirov, samski vodnarji pa bi lahko spet začutili privlačnost do nekoga iz preteklosti. Nasvet astrologinje pa je, da preteklost pustijo za sabo.

Ribi

Ribe čaka lep zaključek poletja, prijetna presenečenja in velike spremembe. Zelo dobro bodo razpoloženi, zato bodo zlahka preboleli nekatera nesoglasja. Čaka jih nekaj starih težav v družini, samske ribice pa lahko spoznajo osebo, s katero lahko gradijo prihodnost. Čaka jih tudi veliko romantike in imeli bodo priložnost kupiti nekaj, kar so si že dolgo želeli.