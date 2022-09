Slavna astrologija svari: Leto 2023 bo kritično, skozi tako težko obdobje še nismo šli

Tatiana Borsch je svetovno priznana in priljubljena ruska astrologinja, znana po svojih natančnih napovedih. Kaj vidi za konec leta 2022 in v letu 2023?

Kot navaja na svoji spletni strani, so z astrološkega vidika leta 2020, 2021 in 2022 podaljški nekega dolgega obdobja. To je čas velikih sprememb v vsakem narodu, domu in posamezniku. Za to obdobje v sodobni zgodovini ni primerjave. Pravzaprav človeštvo že zelo dolgo ni živelo v takšnem času. Astrološka razlaga za to je, da smo na poti skozi veličasten premik obdobij. Doba rib, ki je trajala 2160 let, prehaja v dobo vodnarja. Leto 2023 se naravno ujema s tem kompleksnim zaporedjem ter bo pomembna in kritična prelomnica.

Vojna v Ukrajini se bo končala, Rusija bo zmagovalka

V prvi polovici leta 2023 vidi naravno nadaljevanje zelo zapletenega obdobja, ki se je začelo leta 2022. V Ukrajini se bo nadaljeval spopad med Vzhodom in Zahodom, prav tako rivalstvo med ZDA in Kitajsko, skupaj s finančno in z gospodarsko krizo, ki bosta prizadeli ves svet.

Napoved za 2023 je napisala letos julija in dodala, da bo jeseni 2022, to je oktobra in novembra, konflikt med Rusijo in Zahodom v Ukrajini dosegel novo raven. Ruski napredek bo prisilil Zahod, vključno z ZDA, da prevzame bolj aktivno vlogo ob invaziji v Ukrajini, saj ves svet tvega, da bo povlečen v novo vojno.

Zvezde napovedujejo, da bi se lahko vojna v Ukrajini končala januarja oziroma februarja 2023. Ukrajina bo razdeljena na dve vplivni coni, velik del njenega ozemlja pa bo v senci Rusije. Volodimir Zelenski bo izgubil oblast in lahko pobegne iz države, ukrajinsko vodstvo pa bo v celoti zamenjano. Do mirovnih pobud, ki bi sicer lahko spremenile to tragično situacijo, ne bo prišlo.

Postopoma bodo države, vpletene v ta konflikt, spoznale, da se morajo konstruktivno pogajati, da bi izpolnile vse zdrave zahteve in trende družbe. Ti pogovori ne bodo hitri in bodo verjetno obrodili sadove šele v drugi polovici leta 2023.

Rusija bo kljub vojaškim in političnim prizadevanjem Ukrajine ter podpori Zahoda zmagala, vojaško, geopolitično in ideološko. To bo resno spremenilo geopolitično pokrajino na svetovnem prizorišču. Sčasoma bosta Azija in Rusija prevladovali v svetovnem gospodarstvu. Napetosti med ZDA in azijskimi državami se bodo le še stopnjevale.

Konec leta 2022 in v začetku leta 2023 bodo gospodarstva mnogih držav zapadla v kaos, splošna finančna kriza pa bo potegnila navzdol banke, podjetja in celotno prebivalstvo planeta.

V mnogih zahodnih državah bodo protivojna čustva zelo močna in lahko pride do demonstracij, protestov in drugih izrazov nezadovoljstva z vladami.

V Rusiji se bodo jeseni 2022 in v prvi polovici 2023 zgodile obsežne spremembe v strukturah oblasti. Zahodne sankcije bodo povzročile resne gospodarske izgube, Rusijo pa bodo prisilile k iskanju načina za preživetje ob soočenju z zahodno in ameriško gospodarsko agresijo.

Najhujša gospodarska kriza se bo zgodila v ZDA, Biden bo v resnih težavah

Jesen leta 2022 in prva polovica leta 2023 sta morda najslabše obdobje, s katerim se bodo soočile ZDA. Lahko pride do resnih konfrontacij med političnimi strankami, ki lahko spravijo ameriško družbo kot celoto iz ravnovesja. Jeseni 2022 in v prvi polovici 2023 bo imel predsednik Joe Biden resne težave. Zvezde mu napovedujejo poslabšanje zdravja in resno destabilizacijo celotnega ameriškega finančnega sistema. V istem obdobju naj bi Bidnov veliki sovražnik, nekdanji predsednik Donald Trump, postal veliko dejavnejši in močnejši.

Slika Evrope v 2023: demonstracije, kataklizme, teroristični napadi

Prizaneseno ne bo niti evropskim državam. V Franciji se bo okrepilo nasprotovanje politiki predsednika Emmanuela Macrona in ta bo izgubil nekaj svojega vpliva. V Nemčiji bo jeseni kancler Olaf Scholz postal agresivnejši. Kljub njegovi zunanji umirjenosti se lahko izkaže, da je aktiven zagovornik podpore Zahoda Ukrajini. To bo povzročilo negativen odziv v nemški družbi in do maja 2023 bo Scholz v precej šibkejšem položaju, kot je danes.

Od novembra 2022 do maja 2023 se lahko v Združenem kraljestvu zgodijo spremembe v vodstvu. To bo obdobje polno ovir, vključno z resnimi finančnimi težavami, demonstracijami tistih, ki se ne strinjajo s strukturo politične oblasti, in s trendom separatizma v različnih regijah. V juniju/juliju se bodo stvari močno umirile, britanski finančni in politični sistem pa se bo spet začel sestavljati.

Tudi druga polovica maja bo čas izzivov. Jupiter bo v tem času v kvadratu s Plutonom ob podpori agresivnega Marsa. Tukaj lahko pričakujemo kataklizme in spremembe v vladah mnogih držav. Prav tako ni mogoče izključiti resnih terorističnih dejanj.

V drugi polovici leta 2023 bo Jupiter prestopil iz bojevitega znamenja ovna v miroljubnejše znamenje bika. Njegov ugodni aspekt s Saturnom v juniju daje razlog za upanje, da se bodo stvari verjetno izboljšale, vendar se ta proces ne bo zgodil čez noč. Dokaz za to vidi v Uranu, ki bo v znamenju bika na enakih stopinjah kot v obdobju druge svetovne vojne. Bik simbolizira življenje in mirne manifestacije, medtem ko je Uran simbol obnove skozi uničenje. To napoveduje prelom s starimi strukturami, kar lahko sproži vojno, smrt ter politične in gospodarske spopade. Vsi ti boleči procesi bodo sčasoma pripeljali do rojstva novega, sodobnega sveta, ki pa ne bo nastopil do leta 2025.

Ko gleda v prihodnost, vidi, da bodo konec leta 2022 in v začetku leta 2023 gospodarske, politične in socialne ter osebne krize dosegle vrhunec. Predvideva tudi, da bomo v drugi polovici leta 2023 dosegli polovico poti na tej dolgi in ovinkasti poti in da je to lahko najbolj zapleten del te poti. Po tej točki bomo ljudje začeli iskati način za rešitev najbolj perečih svetovnih problemov in luč na koncu predora bo morda začela svetiti nekoliko svetleje. Seveda je to neizogibno, a korak za korakom se bodo ljudje začeli spopadati s številnimi izzivi, s katerimi se srečujemo. To je postopen, včasih boleč proces. Vendar obstaja upanje, da nam bo usoda pripravila manj neprijetnih presenečenj in bo življenje steklo nekoliko bolj gladko. Nikoli se ne bo vrnilo točno tja, kjer je bilo, a ko se to obdobje bliža koncu, bomo videli, da so vse te spremembe dobre.

Področje denarja

Lahko se spopademo s krizo svetovnega bančnega sistema, ki se bo verjetno zgodila že novembra/decembra 2022. Meni, da bi bilo pametneje imeti denar v nečem oprijemljivem, kot so nepremičnine, zemljišča ali zlato, kot v bančnem sistemu ali preprosto na papirju. Kupna moč lahko doživi resen upad.

Področje zdravja

Z zdravstvenega vidika bi morali biti še posebej previdni vsi, ki imajo težave s ščitnico, srčno-žilnimi boleznimi ali kakršnimi koli boleznimi možganskega ožilja. Poslabšajo se lahko tudi mišično-skeletne in kostne bolezni. Tudi zobje bodo na udaru. Leta 2023 Saturn prehaja v ribi – to lahko privede do težav pri ljudeh z različnimi vrstami sladkorne bolezni ali do težav z nogami.

Spomladi in jeseni leta 2023 bodo mogoči novi izbruhi neznanih bolezni in virusov.

Narava

V letu 2023 se lahko nadaljujejo različne naravne anomalije, s katerimi se je svet že spopadal. Jupiter v ovnu lahko povzroči požare, ki bodo pozimi in spomladi 2023 dejavnik destabilizacije, vendar pa lahko v začetku maja, ko Jupiter preide v bika, pričakujemo pomembne izboljšave v kmetijstvu. Letine bodo obilnejše, kar bo v mnogih državah pomenilo izhod iz prehranske krize. Številne države bodo lahko tudi več vlagale v kmetijsko pridelavo in predelavo, kar bo le oživilo majhna mesta in vasi.