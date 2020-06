Slaba volja se prenaša

Če ste potrti in zaskrbljeni, ste preprosto manj povezani z vesoljem.

Energija vseskozi prehaja med nami – tako med družinskimi člani kot v službi, pri druženju, celo ob čakanju v vrsti. Vsak od nas ima svoje energijsko polje in v prostoru se naše energije srečujejo. Če bi lahko opazovali energijske izmenjave med nami, bi vas osupnil pravi ples medčloveških vibracij. Kadar nismo osrediščeni v svojem energijskem polju, se lahko vanj prisesa kdor koli – partner, otroci, prijatelji, starši, sodelavci, celo tujci … Tudi če imate torej dober dan, a ste odprti, vam ga lahko kdo prav hitro pokvari.Vse to se dogaja na ravni nezavednega, razen če smo v odnosih zavestni in odgovorno ravnamo s svojo energijo. Če želimo zaščititi svojo energijo, se moramo najprej zavedati, kako dragocena je za nas. Vaše počutje in razpoloženje namreč privlačita stvari in ljudi v življenje po zakonu privlačnosti.Če ste vedri in zadovoljni, ste povezani s svojim višjim jazom, sledite znamenjem, slišite svojo intuicijo in imate moč ustvarjati, kar si želite, ter sami nadzorovati svoje življenje. Če ste potrti in zaskrbljeni, ste preprosto manj povezani z vesoljem in nimate moči privabljanja obilja v svoje življenje. Tako preprosto je. Ko dovolimo, da na nas vplivajo nizke energije nekoga drugega, ki vdre v naše polje, nas to potegne v nižje vibracije, s katerimi pa ne moremo ustvarjati, saj nimamo moči.Preprosto povedano, to nam zveže roke, saj nižje vibracije ne morejo ustvariti ničesar razen še več negativnega. Zdaj veste, zakaj je tako pomembno, da se vsak dan znova dobro počutite in dobro poskrbite zase. Vi ste namreč tisti, ki odloča, da tujih energij ne bo spustil v svoje polje.