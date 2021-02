Skupna usmerjenost rešuje svet

Duhovni učitelji pravijo, da smo v času, ko se pospešeno dviguje vibracija na Zemlji, ljudje pa se delimo na dva vala – tiste, ki želijo, da gre vse po starem, in tiste, ki si želijo naprej. Problemi na planetu so šli že tako daleč, da ekološke situacije ne moremo spremeniti, zato se moramo odločiti, ali bomo uničeni ali začeli delovati drugače. Pri tem poudarjajo moč in pomen kritične mase ljudi, usmerjene k istemu cilju. Skupno usmerjanje zavesti na določeno področje lahko prinese rezultat. Skupinska meditacija za mir na svetu je lahko tako močna, da spodbudi preklic ukaza za bombardiranje ali očisti onesnaženo jezero. Znani so rezultati, da se je stopnja kriminala v mestu zmanjšala, ko je skupina njegovih prebivalcev začela delovati na energijski ravni ter meditirala za ta cilj.



Pozornost posameznika je razpršena, če pa deluje skupina ljudi, ki ima usmerjeno pozornost, se da narediti velik premik. Namesto da nas strašijo in hromijo, nas lahko težave aktivirajo, da naredimo nekaj bolje. Žal pa nas, šele ko situacija enkrat pride do roba, to dovolj motivira, da bomo nekaj naredili drugače, saj bomo sicer izginili. Višja gibala nas spravijo v položaj, da se moramo aktivirati. Ko naredimo notranjo spremembo, se začnejo spreminjati plasti naše realnosti. Spremeni sebe in spremenil boš svet.

