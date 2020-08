Skriti kradljivci energije

Ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce opozarja, da nam dve vsakdanji navadi črpata energijo ter nas oddaljita od sedanjega trenutka. To je, če s čim odlašamo, neko obveznost nenehno prelagamo oziroma če projiciramo dogodke v prihodnost. Vsaka naša misel in dejanje namreč pustita za sabo energijsko sled. Če ste pozabili vrniti knjige v knjižnico, se to dejstvo energijsko ne izniči. Energijski pretok na tem področju stoji, vas na tihem bremeni in vas počasi izčrpava, vsakokrat, ko se spomnite na to.



Zato gurujka svetuje, da si zastavite naslednja vprašanja: Katero dejavnost nenehno prestavljam? Razmišljanje o čem prestavljam in odrivam? Katere izkušnje prelagam na prihodnost, namesto da bi se jih lotil takoj? Katere cilje umeščam v prihodnost? Katera prepričanja iz preteklosti omejujejo moje sedanje dojemanje situacije? Kaj mi vzbuja nostalgijo in katere kraje si želim nekoč obiskati? Zakaj odlagam obisk? Na koga se tako močno osredotočam, da čutim, kako je živeti njegovo življenje, namesto da bi namenil pozornost svojemu? Katerih težav ne morem rešiti, ker se zdi rešitev tako oddaljena in nedosegljiva? Na katerem področju moram uporabiti svojo moč? Tako boste dobili uvid v svoje odprte zadeve in jih lahko zaključili, posledično pa vam bo ostalo več energije, saj je ne boste razprševali za malenkosti.